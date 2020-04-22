Çin, Güney Çin Denizi’nden rekor miktarda ateş buzu olarak anılan metan hidrat çıkardı. Enerji kaynağı olarak kullanılabilen metan hidrat gazı, bir dizi zorluk nedeniyle çıkarılamıyordu.

Çin’in doğal gaz endüstrisi, Güney Çin Denizi’nden rekor miktarda “ateş buzu” çıkardıklarını açıkladı. Ateş buzu, George R. R. Martin’in romanlarından fırlamış bir terim gibi görünse de aslında yeni bir enerji kaynağının ismidir.

Ateş buzu terimi aslında klatratlar adı verilen genel bir kategorinin doğal gaz ve su versiyonu olan metan hidratlar için kullanılıyor. Metan hidratın da ait olduğu klatratlarda, bir molekül başka bir molekülü hapsedecek şekilde etrafında bir kafes oluşturur.

Metan hidrat da buz kristalleri, doğal gazın etrafında bir kafes oluşturarak doğal gazı hapseder. Doğal gazın etrafındaki bu kafes, dışarıdan bir müdahale olmadığı koşullarda sonsuza kadar doğal gazı tutar.

Metan hidratı çıkarmak, çevre felaketine neden olabilir

Metan hidratın bir buz kafesinin içinde yer alması, doğal gazın çıkarılmasının önündeki en büyük engel olarak yer alıyor. Dışarıdan bir müdahale ile metan hidrat çıkarılmaya çalışıldığında etrafında yer alan buz kafesi erimeye başlıyor. Buz kafesinin erimesi, kafesin içinde bulunan devasa miktardaki metan hidratın okyanusa yayılmasına neden oluyor. Metan hidratın bu şekilde okyanusa yayılması ise çevreye büyük zararlar verebilir.

Uzmanlara göre dünyada en bol bulunan enerji kaynaklarından olan ateş buzunun çıkarılmasının çevreye yarattığı büyük tehlike, ürün olarak kullanılmasını da engelliyor. Ancak metan hidrat yatırımcıları şimdi, bu doğal gazı her zamankinden daha fazla çıkarmak istiyorlar.

Çin, enerji devi haline gelebilir

Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, petrol üreticilerin vanaları kapamasına neden oluyor. Bu da enerji ihtiyacı olan ülkelerin enerjiye ulaşımını zorlaştırıyor. Bu nedenle Çin gibi ülkeler metan hidrat gibi çıkarılması oldukça zor olan enerji kaynaklarına yöneliyorlar.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in enerji ihtiyacı, dünyadaki diğer ülkelerden çok daha fazla. Eğer Çin, metan hidratı başarılı bir şekilde düzenli olarak çıkarmaya devam edebilirse, kendi enerji sorununu çözmenin yanında dünyanın enerji devlerinden biri de haline gelebilir.