Çin'in uzay çalışmalarında kullanacağı yeni ağır yük roketi, SpaceX'in Starship'lerine oldukça benziyor.

Bundan 10 yıl kadar önce Çin'in uzay çalışmaları biriminden yetkililer ülkenin ağır yükleri uzaya götürebileceği roket projesini paylaşmıştı. İlk paylaşılan roket tasarımı tam olarak roket denildiğinde akla gelen roketlerdendi: Atmosferde parça parça bırakılacak iticiler ve bir kabinden oluşan tasarım zaman içerisinde epey değişti.

Çin'in son hâliyle Long March 9 adını verdiği roketinin tasarımı, ilk bakışta SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketleri ile karıştırılabilecek kadar tanıdık görünüyor. Öyle ki sanki bir roket diğerinin klonu gibi duruyor.

Özellikleri de benzer olacak

Çin'in son açıkladığı rakamlara göre Long March 9 roketi, tamamen yeniden kullanılabilir ilk aşama modeline sahip olacak ve 30 adet YF-215 motoru kullanacak. Bu motorlar metan ve sıvı oksijen yakıt kullanacak. Her bir motorun 200 tonluk itiş gücü sağlayacağı ifade ediliyor. SpaceX'in Starship roketi de 33 Raptor motoruna sahip, benzer yakıt kullanıyor ve her bir itici motor 280 ton güç üretiyor.

Roketin ikinci aşaması ise Starship'in tasarımına oldukça benziyor ve roketin flapları da benzer bir konumda bulunuyor. Çin'in yaptığı tanıtımda aracın ilk defa 2033 yılında fırlatılacağı da belirtiliyor.

Öte yandan Çin'den gelen tek uzay çalışması haberi de bu değil. Yakın zamanda yeni bir sivil havacılık girişimi olan Cosmoleap, tekrar kullanılabilir Leap roketlerini birkaç yıl içerisinde kullanıma almak istediğini açıklamıştı. O videoda da SpaceX'in kullandığı "çubuk" yakalama tekniği yer almıştı.