SpaceX, Starship'in 5. uçuş testini bugün öğleden sonra resmen gerçekleştiriyor. Testin nası izleneceğini ve ne amaçladığını sizler için anlattık.

Elon Musk yönetimindeki devasa uzay şirketi SpaceX, uzun süredir “Starship” ismini verdiği devasa bir uzay aracı geliştiriyordu. İnsanlığı Ay’a ve belki de bir gün Mars'a götürecek bu roketin dördüncü uçuş testinin haziranda başarıyla gerçekleştirildiğini görmüştük. O testte aracın ilk aşaması Super Heavy, Dünya’ya yumuşak iniş yapmayı başarmış, aracın kalanı da okyanusa indirilmişti.

Şimdi ise Starship’in merakla beklenen 5. uçuş testi resmen geldi çattı. SpaceX, bugün öğleden sonra uzay aracı yeniden fırlatmayı deneyecek.

Starship’in 5. uçuş testi nasıl izlenir? Saat kaçta?

Dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip araç, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase üssünden TSİ 15.00’te fırlatılacak. Fırlatma, canlı olarak SpaceX tarafından yayımlanacak. Yayınlar, 30 dakika öncesinde başlayacak.

Starship’in 5’inci uçuş testini SpaceX’in resmî X hesabından takip etmeniz mümkün olacak. Ayrıca şirketin resmî internet sitesinden de izleyebileceksiniz. YouTube’da olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. SpaceX’in hesabına baktığımızda henüz bir yayın göremedik. Önceki testler burada da yayımlanmıştı.

Yeni denemede de amaç, tamamen yeniden kullanılabilirliği test etmek. Şirket, Super Heavy ismi verilen, aracın ilk aşaması olarak nitelendirilen iticinin, ilk kez fırlatma yerine geri döndürülmesini deneyecek. Starship ise Hint Okyanusu’na indirilmeye çalışılacak.