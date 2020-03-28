Çin'de Türk Dili Okuyan Öğrencilerden Türkiye'ye Destek

Dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle mücadele yoğun şekilde sürüyor. Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerse bu süreçte Türkiye'ye olan desteklerini çektikleri videolarla gösterdiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bilindiği üzere ülkemizde şu ana kadar 108 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı güncel verilere göreyse ülkemizdeki hasta sayısı 7402’ye ulaştı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tam gaz ilerlerken hem sosyal medya üzerinden hem de gerçek hayatta virüsle mücadele edenler için çeşitli kampanyalar düzenleniyor ve bu kişilere destek veriliyor. Bugün gelen destekse sadece sağlık çalışanlarını değil, tüm Türkiye'yi kapsıyor.

Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, bir araya gelerek koronavirüsle mücadele eden Türkiye'ye desteklerini dile getirdiler. Çektikleri videoları Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla ileten Çinli öğrenciler, "Haydi Türkiye" sloganıyla bizlere seslendiler.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu: Çin halkı, Türkiye ile yakından ilgileniyor

Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü'nün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çin’de 10 farklı üniversitede Türkçe bölümü öğrencilerinden destek mesajı! Haydi Türkiye, senin yanındayız! Birlikte daha güçlüyüz!" ifadelerine yer verildi. Videoda Çinli öğrenciler, Türkiye'ye koronavirüsle olan mücadelesinde başarı diledi. Ayrıca Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin halkının 11 Mart'tan bu yana dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtti.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de bilindiği üzere şu sıralar hayat normale dönmeye başladı. Yoğun bir süreci geride bırakan Çin, şu an diğer ülkelerdeki koronavirüs hastaları için yardımlarda bulunuyor. Koronavirüsle mücadele eden ülkelerdeki herkesin morale ihtiyacı olduğu bugünlerde gelen destek mesajlarıysa salgına karşı umudu güçlendiriyor.