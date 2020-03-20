Koronavirüse Yakalanan Hasta 359’a Ulaştı, 4 de Kayıp Var

Kısa süre önce resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan testlerde 168 vatandaşımızın COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 85 yaşında bir vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tüm dünyada gücünü artırarak gösteren yeni tip koronavirüs, ülkemizde de daha fazla insana enfekte olmaya devam ediyor. Kısa süre önce açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 168 yeni kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ayrıca 85 yaşında bir vatandaşımızın da vefat ettiğini duyurdu.

Yapılan bu yeni açıklamaya göre ülkemizde koronavirüs teşhisi konulan toplam kişi sayısı 359’a ulaştı. 4 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Fahrettin Koca’nın yaptığı tam açıklama şu şekilde:

“Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.”

Vatandaşlarımızın mecbur olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini belirten yetkililer, kişisel hijyene dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Bugün erken saatlerde yapılan açıklamalara göre gün içerisinde 2 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

En Kötü Gün

Bugün ülkemiz için en yüksek verilerin açıklandığı gün olarak gözükürken aynı şekilde Dünya genelinde de en çok kayıp bugün yaşanmış oldu. Bugün açıklanan verilere göre dünya genelinde 20.583 kişide koronavirüs tespit edildi. 973 kişinin ise ölüm haberi açıklandı. Açıklanan bu vakalarda Türkiye’nin kısa süre önce açıkladığı yeni vakalar bulunmuyor.