Macerası Kısa Sürdü: Çinli SWM Türkiye’deki Üretimine Son Verdi!

Çinli şirket SWM'nin Eskişehir'deki seri üretimi GSR2 standartlarına uyum sağlanamaması nedeniyle bir yıl dolmadan sona erdi.

Türkiye otomotiv pazarına büyük iddialarla adım atan Çinli otomobil üreticisi SWM’nin Eskişehir’de başlayan üretim serüveni beklenmedik bir şekilde noktalandı.

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Otomobil Gazetesi'nin haberine göre SWM Motors, distribütör ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla kurulan Urzat Otomotiv bünyesindeki üretim iş birliği resmen sona erdi. Bitişin arkasındaki en temel neden ise Çinli markanın Türkiye ve Avrupa’da zorunlu olan GSR2 güvenlik standartlarını karşılayan ve gerekli tip onaylarına sahip yeni modelleri tedarik edememesi oldu.

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İddialı bir giriş yapmıştı

SWM’nin Türkiye pazarına girişi 2023 yılının sonunda gerçekleşmişti. Shineray Group bünyesindeki markanın distribütörlüğünü üstlenen ATMO Group, ilk etapta G01 ve G01F modellerini ithal ederek geniş bir bayi ağı kurmayı hedefledi ancak kısa süre sonra planlar sadece ithalatla sınırlı kalmayıp yerli üretime dönüştü.

Üretim ayağında üç ana aktör bir araya geldi. Marka sahibi SWM Motors, distribütör ATMO Group ve sanayi tecrübesiyle Urzema Holding. Bu birliktelikten doğan Urzat Otomotiv A.Ş., üretim merkezi olarak otomotiv şehri Eskişehir’i seçti. İlk aşamada yıllık 20-25 bin adetlik üretim planlanırken, uzun vadede Eskişehir’in Balkanlar ve çevre ülkeler için bir ihracat üssü hâline getirilmesi ve kapasitenin 200-250 bin adede kadar çıkarılması hedefleniyordu.

Proje neden sonlandırıldı?

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki test süreçlerinin ardından, Aralık 2025 itibarıyla SWM G01 Pro’nun seri üretimine başlandı ve araçlar pazara sunuldu. Planlar arasında diğer modellerin yanı sıra elektrikli JAC E30X’in de üretimi yer alıyordu ancak "uzun vadeli stratejik yatırım" olarak tanımlanan bu hamle çok kısa sürdü.

Projenin sonlanmasındaki ana etken, Türkiye'nin Avrupa ile eş zamanlı uyguladığı GSR2 (Genel Güvenlik Yönetmeliği) standartları ve tip onayı süreçleri oldu. Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerini zorunlu kılan bu regülasyonlara SWM tarafının uyum sağlayamaması, ortaklığın sürdürülmesini imkansız kıldı. Böylece Aralık 2025'te seri üretimine geçilen G01 Pro'nun ardından SWM için Eskişehir tesisinde üretim bir yılını bile doldurmadan tamamlanmış oldu.

SWM’nin çekilmesiyle üçlü yapının bir ayağı kırılmış olsa da ATMO Group ve Urzema Holding’in oluşturduğu sanayi ve dağıtım altyapısı varlığını koruyor. Üretim tesisinin başka bir Çinli markayla değerlendirilip değerlendirilmeyeceği veya JAC projesinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde netleşecek. Öte yandan, pazardaki stok SWM araçlarının şu günlerde Oto Merkezi üzerinden ikinci el olarak satışa sunulması da sürecin dikkat çeken bir diğer detayı oldu.