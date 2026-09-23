Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Macerası Kısa Sürdü: Çinli SWM Türkiye’deki Üretimine Son Verdi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Çinli şirket SWM'nin Eskişehir'deki seri üretimi GSR2 standartlarına uyum sağlanamaması nedeniyle bir yıl dolmadan sona erdi.

Macerası Kısa Sürdü: Çinli SWM Türkiye’deki Üretimine Son Verdi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye otomotiv pazarına büyük iddialarla adım atan Çinli otomobil üreticisi SWM’nin Eskişehir’de başlayan üretim serüveni beklenmedik bir şekilde noktalandı.

Otomobil Gazetesi'nin haberine göre SWM Motors, distribütör ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla kurulan Urzat Otomotiv bünyesindeki üretim iş birliği resmen sona erdi. Bitişin arkasındaki en temel neden ise Çinli markanın Türkiye ve Avrupa’da zorunlu olan GSR2 güvenlik standartlarını karşılayan ve gerekli tip onaylarına sahip yeni modelleri tedarik edememesi oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Macerası Kısa Sürdü: Çinli SWM Türkiye’deki Üretimine Son Verdi!
2
2

İddialı bir giriş yapmıştı

2

SWM’nin Türkiye pazarına girişi 2023 yılının sonunda gerçekleşmişti. Shineray Group bünyesindeki markanın distribütörlüğünü üstlenen ATMO Group, ilk etapta G01 ve G01F modellerini ithal ederek geniş bir bayi ağı kurmayı hedefledi ancak kısa süre sonra planlar sadece ithalatla sınırlı kalmayıp yerli üretime dönüştü.

Üretim ayağında üç ana aktör bir araya geldi. Marka sahibi SWM Motors, distribütör ATMO Group ve sanayi tecrübesiyle Urzema Holding. Bu birliktelikten doğan Urzat Otomotiv A.Ş., üretim merkezi olarak otomotiv şehri Eskişehir’i seçti. İlk aşamada yıllık 20-25 bin adetlik üretim planlanırken, uzun vadede Eskişehir’in Balkanlar ve çevre ülkeler için bir ihracat üssü hâline getirilmesi ve kapasitenin 200-250 bin adede kadar çıkarılması hedefleniyordu.

Proje neden sonlandırıldı?

2

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki test süreçlerinin ardından, Aralık 2025 itibarıyla SWM G01 Pro’nun seri üretimine başlandı ve araçlar pazara sunuldu. Planlar arasında diğer modellerin yanı sıra elektrikli JAC E30X’in de üretimi yer alıyordu ancak "uzun vadeli stratejik yatırım" olarak tanımlanan bu hamle çok kısa sürdü.

Projenin sonlanmasındaki ana etken, Türkiye'nin Avrupa ile eş zamanlı uyguladığı GSR2 (Genel Güvenlik Yönetmeliği) standartları ve tip onayı süreçleri oldu. Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerini zorunlu kılan bu regülasyonlara SWM tarafının uyum sağlayamaması, ortaklığın sürdürülmesini imkansız kıldı. Böylece Aralık 2025'te seri üretimine geçilen G01 Pro'nun ardından SWM için Eskişehir tesisinde üretim bir yılını bile doldurmadan tamamlanmış oldu.

SWM’nin çekilmesiyle üçlü yapının bir ayağı kırılmış olsa da ATMO Group ve Urzema Holding’in oluşturduğu sanayi ve dağıtım altyapısı varlığını koruyor. Üretim tesisinin başka bir Çinli markayla değerlendirilip değerlendirilmeyeceği veya JAC projesinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dönemde netleşecek. Öte yandan, pazardaki stok SWM araçlarının şu günlerde Oto Merkezi üzerinden ikinci el olarak satışa sunulması da sürecin dikkat çeken bir diğer detayı oldu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

İkinci Elde Alınabilecek En İyi 5 Motor ve Otomatik Şanzımanlar

İkinci Elde Alınabilecek En İyi 5 Motor ve Otomatik Şanzımanlar

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

Sanayide Ustaların ‘Kolay Kolay Ölmez’ Dediği 7 Atmosferik Motor

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Motorinin Fiyatı Uçmuşken: 2. Elde Üzmeyecek En Sağlam Benzinli Motorlar

Motorinin Fiyatı Uçmuşken: 2. Elde Üzmeyecek En Sağlam Benzinli Motorlar

BYD Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

BYD Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz 690 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli C 300 4Matic'i Tanıttı!

Mercedes-Benz 690 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli C 300 4Matic'i Tanıttı!

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com