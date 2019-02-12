Çinliler, Apple'ın Ekran Tedarikçisi Japan Display'e Yatırım Yaparak En Büyük Hissedarı Oldular

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Apple'ın iPhone XR modellerinde kullandığı LCD ekranların üreticisi Japan Display, Çinli şirketlerin yer aldığı bir şirketler grubundan yatırım aldı.

Apple'ın ekran tedarikçilerinden biri olan Japan Display, düşük iPhone satışları ve Çinli panel üreticileriyle rekabet edememesi gibi sebeplerden dolayı zor günler geçiriyor. 

Çin hükumeti tarafından desteklenen Silk Road Fund ve Tayvanlı panel üreticisi TPK'nın liderliğini yaptığı bir yatırım grubu, Japan Display'i bulunduğu zor durumdan kurtarmak için şirkete 723 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırımla beraber grup, Japan Display'in %30 ile %50 aralığında hissesini elinde bulunduruyor olacak. Böylelikle Çin hükumetinin desteklediği bu yatırım grubu, Japan Display'in en büyük hisselerini bulunduran ve Japonya hükumeti tarafından desteklenen INCJ'nin yerini alarak şirketin en büyük hissedarı oldu.
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Apple'ın iPhone XR modellerinin LCD ekranlarını üreten Japan Display, OLED panel üretimi yapmıyor. Bu nedenle iPhone Xs ve Xs Max modellerinde panel üreticisi olarak Samsung tercih edilmişti. iPhone XR'ın da uygun fiyatına rağmen beklenen satış rakamlarını elde edememesi şirketi sıkıntıya sokmuş gibi görünüyor.

Kaynak : https://appleinsider.com/articles/19/02/12/apple-supplier-japan-display-gets-723m-bailout-amid-weakening-iphone-sales
Etiketler: apple, çin, Japan Display
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