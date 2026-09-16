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Citroën Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Eylül 2026 döneminde Citroën, binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Citroën'in Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Citroën Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Citroën, Eylül 2026 döneminde Ami, ë-C3, C3 Aircross ve C5 Aircross gibi modellerinin yanı sıra hafif ticari araç seçeneklerinde de çeşitli finansman fırsatları sunuyor. Citroën'in Eylül ayında bazı modellerinde sunduğu indirimler ve finansman seçenekleri, yeni araç almak isteyen müşteriler tarafından araştırılıyor.

Peki Citroën Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Citroën Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

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Citroën Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Citroen e-C4 X

Citroën Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Citroen e-C4 X

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni C5 Aircross Hybrid 145 2.800.000 TL 2.649.000 TL
Yeni e-C5 Aircross 2.430.000 TL -
Elektrikli e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL
C4 X Hybrid 145 2.255.000 TL 2.100.000 TL
Elektrikli e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL
C4 Hybrid 145 2.230.000 TL 2.075.000 TL
Elektrikli e-C3 Aircross 1.855.000 TL -
C3 Aircross Hybrid 145 2.270.000 TL 2.170.000 TL
Elektrikli e-C3 1.640.000 TL 1.600.000 TL
Ami 600.000 TL 570.000 TL

Citroën Ami Kampanyası: 250 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz

Citroën Ami'de Eylül ayına özel 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Kredi seçeneğini tercih etmeyen müşteriler için de kampanya kapsamında nakit indirimi alternatifi bulunuyor.

Citroën C5 Aircross Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

C5 Aircross'un Plus Hybrid versiyonunda özellikle tüzel müşterilere yönelik 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Citroën C3 Aircross Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

C3 Aircross'un Collection Hybrid ve Max Hybrid versiyonlarında 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Kampanyanın hem hususi hem ticari kullanıma yönelik finansman tabloları bulunuyor.

Citroën e-C3 Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Tamamen elektrikli e-C3 için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı bulunuyor. Citroën'in kampanya sayfasında bu seçenek hem hususi hem ticari kullanım için gösteriliyor.

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