Türkiye'yi ziyaret eden Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına 'uygun' bir model çıkaracaklarını ve haziran ayında ilk olarak Türkiye'de tanıtacaklarını duyurdu. Model hakkında bir bilgi verilmezken, Türkiye'de elektrikli otomobiller konusunda da önemli açıklamalar geldi.

Fransız otomobil devi Citroën bugün, Türkiye’yi heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. İstanbul’a gelen Citroën CEO’su Vincent Cobée, Türkiye pazarına uygun bir model üzerinde çalıştıklarını ve modelin dünya lansmanını haziran ayında Türkiye’de yapacaklarını duyurdu.

Cobée, bir sonraki sene yeniden Türkiye’ye geleceğini belirterek markanın rekabetçi modellerde Türkiye’yi yeni merkez seçtiğini paylaştı. Bununla birlikte ikinci bir modelin dünya lansmanının da yine Türkiye’de yapılacağının ilk sinyallerini paylaştı. Türkiye pazarına uygun model hakkındaysa herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Eylül ayında elektrikli Citroën C4 geliyor

Citroën CEO’su Cobée, yaptığı açıklamada bazı önemli detayları da paylaştı. Türkiye’nin Citroën’in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirten CEO, eylül ayında Türkiye’de elektrikli C4 satmaya başlayacaklarını da paylaştı. CEO, Türkiye’nin sanılandan çok daha hızlı bir şekilde elektrikleneceğini de şu şekilde açıkladı:

“Bundan sonra her yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz üründe de elektrikli seçeneğimiz olacak. Ben açıkçası elektrikli pazarının Türkiye’de sanılandan çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu konu elbette altyapının ne kadar hızlı gelişeceğiyle paralel bir durum ancak müşteri kabulünün hazır olduğunu söyleyebilirim.”