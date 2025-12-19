Bu İçeriği Okumadan Oyun Almayın: Epic Games Yılbaşı İndirimleri vs Steam Kış İndirimleri Fiyat Karşılaştırması

Şu anda en çok kullanılan iki oyun platformu Epic Games ve Steam'de büyük indirimler var. Peki popüler oyunlar hangi platformda daha fazla indirime girmiş durumda?

Şu anda oyun sektörü için klasikleşen bir indirim döneminin içindeyiz. Epic Games tarafında Yılbaşı İndirimleri sürerken, Steam tarafında da Kış İndirimleri başlamış durumda.

Steam bildiğiniz üzere 2023'ün sonundan bu yana TL ile satış yapmayı bıraktı. Epic Games ise kullanıma sunulduğu günden bu yana TL ile satışa devam ediyor. Steam'de hâlâ bölgesel fiyatlandırma devam ediyor olsa da oyunların hangi platformda daha uygun fiyatlı olduğu oyuncuların en çok önemsediği şey. Biz de bu içeriğimizde indirime giren en popüler oyunların fiyatlarını kıyaslayacağız.

Oyunlar hangi platformda daha ucuz?

Oyun Epic Games Fiyatı Steam Fiyatı Hangi Platformda Daha Ucuz? The Last of Us Part I %50 indirimle 549,50₺ %50 indirimle 29.99$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz The Last of Us Part II Remastered %20 indirimle 999,20₺ %20 indirimle 39.99$ Epic Games fiyatı %41,6 daha ucuz Cyberpunk 2077 %65 indirimle 349,65₺ %65 indirimle 15.74$ Epic Games fiyatı %48,1 daha ucuz Dying Light: The Beast %20 indirimle 1.390,40₺ %20 indirimle 35.99$ Epic Games fiyatı %9,7 daha ucuz UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection %67 indirimle 296,67₺ %67 indirimle 16.49$ Epic Games fiyatı %58 daha ucuz ARC Raiders %20 indirimle 1.320₺ %20 indirimle 31.99$ Epic Games fiyatı %3,6 daha ucuz God of War %60 indirimle 359,60₺ %60 indirimle 19.99$ Epic Games fiyatı %57,9 daha ucuz God of War Ragnarök %33 indirimle 1.004,33₺ %33 indirimle 33.49$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz Marvel's Spider-Man Remastered %60 indirimle 439,60₺ %60 indirimle 23.99$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT %40 indirimle 899,40₺ %40 indirimle 35.99$ Epic Games fiyatı %29,9 daha ucuz Kingdom Come: Deliverance II %40 indirimle 918₺ %40 indirimle 22.49$ Epic Games fiyatı %4,7 daha ucuz Assassin's Creed Shadows %50 indirimle 874,50₺ %50 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %27 daha ucuz Clair Obscur: Expedition 33 %20 indirimle 656₺ %20 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %45,2 daha ucuz Split Fiction %25 indirimle 1.349,99₺ %25 indirimle 37.49$ Epic Games fiyatı %15,8 daha ucuz EA SPORTS FC 26 %60 indirimle 1.039,99₺ %60 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %13,2 daha ucuz DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT %60 indirimle 131,60₺ %60 indirimle 7.59$ Epic Games fiyatı %59,5 daha ucuz Hades II %20 indirimle 390,40₺ %25 indirimle 11.24$ Epic Games fiyatı %18,8 daha ucuz The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition %80 indirimle 165,80₺ %80 indirimle 7.59$ Epic Games fiyatı %48,9 daha ucuz

Tablomuzdan da görebileceğiniz gibi Epic Games'te oyunlar TL ile satıldığından, özellikle de indirim dönemlerinde ciddi oranlarda daha ucuz fiyatlara düşüyorlar. Bunun sebebi TL ile satılmaya devam etmelerinin yanı sıra, yayıncıların indirim oranlarını her iki platformda da aynı tutmalarından kaynaklanıyor.

Eğer bu yeni indirim dönemleri boyunca almak istediğiniz oyunlar varsa aşağıdaki içeriklerimize de göz atabilirsiniz.