Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Bu İçeriği Okumadan Oyun Almayın: Epic Games Yılbaşı İndirimleri vs Steam Kış İndirimleri Fiyat Karşılaştırması

Şu anda en çok kullanılan iki oyun platformu Epic Games ve Steam'de büyük indirimler var. Peki popüler oyunlar hangi platformda daha fazla indirime girmiş durumda?

Bu İçeriği Okumadan Oyun Almayın: Epic Games Yılbaşı İndirimleri vs Steam Kış İndirimleri Fiyat Karşılaştırması
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Şu anda oyun sektörü için klasikleşen bir indirim döneminin içindeyiz. Epic Games tarafında Yılbaşı İndirimleri sürerken, Steam tarafında da Kış İndirimleri başlamış durumda.

Steam bildiğiniz üzere 2023'ün sonundan bu yana TL ile satış yapmayı bıraktı. Epic Games ise kullanıma sunulduğu günden bu yana TL ile satışa devam ediyor. Steam'de hâlâ bölgesel fiyatlandırma devam ediyor olsa da oyunların hangi platformda daha uygun fiyatlı olduğu oyuncuların en çok önemsediği şey. Biz de bu içeriğimizde indirime giren en popüler oyunların fiyatlarını kıyaslayacağız.

Oyunlar hangi platformda daha ucuz?

2

Oyun Epic Games Fiyatı Steam Fiyatı Hangi Platformda Daha Ucuz?
The Last of Us Part I %50 indirimle 549,50₺ %50 indirimle 29.99$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz
The Last of Us Part II Remastered %20 indirimle 999,20₺ %20 indirimle 39.99$ Epic Games fiyatı %41,6 daha ucuz
Cyberpunk 2077 %65 indirimle 349,65₺ %65 indirimle 15.74$ Epic Games fiyatı %48,1 daha ucuz
Dying Light: The Beast %20 indirimle 1.390,40₺ %20 indirimle 35.99$ Epic Games fiyatı %9,7 daha ucuz
UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection %67 indirimle 296,67₺ %67 indirimle 16.49$ Epic Games fiyatı %58 daha ucuz
ARC Raiders %20 indirimle 1.320₺ %20 indirimle 31.99$ Epic Games fiyatı %3,6 daha ucuz
God of War %60 indirimle 359,60₺ %60 indirimle 19.99$ Epic Games fiyatı %57,9 daha ucuz
God of War Ragnarök %33 indirimle 1.004,33₺ %33 indirimle 33.49$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz
Marvel's Spider-Man Remastered %60 indirimle 439,60₺ %60 indirimle 23.99$ Epic Games fiyatı %57,2 daha ucuz
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT %40 indirimle 899,40₺ %40 indirimle 35.99$ Epic Games fiyatı %29,9 daha ucuz
Kingdom Come: Deliverance II %40 indirimle 918₺ %40 indirimle 22.49$ Epic Games fiyatı %4,7 daha ucuz
Assassin's Creed Shadows %50 indirimle 874,50₺ %50 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %27 daha ucuz
Clair Obscur: Expedition 33 %20 indirimle 656₺ %20 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %45,2 daha ucuz
Split Fiction %25 indirimle 1.349,99₺ %25 indirimle 37.49$ Epic Games fiyatı %15,8 daha ucuz
EA SPORTS FC 26 %60 indirimle 1.039,99₺ %60 indirimle 27.99$ Epic Games fiyatı %13,2 daha ucuz
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT %60 indirimle 131,60₺ %60 indirimle 7.59$ Epic Games fiyatı %59,5 daha ucuz
Hades II %20 indirimle 390,40₺ %25 indirimle 11.24$ Epic Games fiyatı %18,8 daha ucuz
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition %80 indirimle 165,80₺ %80 indirimle 7.59$ Epic Games fiyatı %48,9 daha ucuz

Tablomuzdan da görebileceğiniz gibi Epic Games'te oyunlar TL ile satıldığından, özellikle de indirim dönemlerinde ciddi oranlarda daha ucuz fiyatlara düşüyorlar. Bunun sebebi TL ile satılmaya devam etmelerinin yanı sıra, yayıncıların indirim oranlarını her iki platformda da aynı tutmalarından kaynaklanıyor.

Eğer bu yeni indirim dönemleri boyunca almak istediğiniz oyunlar varsa aşağıdaki içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimleri Başladı (Satış Rekorları Kıran Oyunlar Zurna Dürüm Fiyatına Düştü) Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimleri Başladı (Satış Rekorları Kıran Oyunlar Zurna Dürüm Fiyatına Düştü)
2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim