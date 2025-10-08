Tümü Webekno
Yılın Oyununa Aday Clair Obscur: Expedition 33'e Türkçe Dil Desteği Geleceği Açıklandı

Bu yılın en çarpıcı oyunlarından biri olan ve Yılın Oyunu ödülünün mutlak adayı Clair Obscur: Expedition 33'e resmî Türkçe dil desteği geleceği açıklandı.

Yılın Oyununa Aday Clair Obscur: Expedition 33'e Türkçe Dil Desteği Geleceği Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tüm dünyada büyük ses getiren Clair Obscur: Expedition 33, satışlarda 5 milyon kopyayı geride bıraktığını açıkladı. Bu büyük başarıyı kutlayan geliştirici Sandfall Interactive, oyuna ücretsiz bir güncelleme hazırladığını duyurdu. Güncelleme; yeni bir zindan, düşmanlar, zorlu boss savaşları, karakter kostümleri ve Türkçe dil desteğini içeriyor.

Henüz çıkış tarihi paylaşılmasa da yaratıcı yönetmen Guillaume Broche, ekibin bu güncellemeyi “oyunculara bir teşekkür” niteliğinde tasarladığını belirtti. Güncelleme Türkçe dil desteğinin yanı sıra sekiz yeni dili de destekleyecek ve oyunun toplam dil sayısını 19’a çıkaracak.

Türkçe dâhil sekiz yeni dil geliyor

Clair Obscur: Expedition 33

Güncellemeden paylaşılan tek görsel, çocuk oyuncaklarıyla dolu bir odada, Verso ve Esquie karakterlerini çocukluk dönemlerinde gösteren bir çizimi içeriyor. Bu ipucu, oyunculara karakterlerin geçmişine dair yeni detayların geleceğini düşündürüyor.

Yılın en iyi oyunlarından biri görülen ve Yılın Oyunu ödülünün de en büyük adayı olan Clair Obscur: Expedition 33, savaş sistemi ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekmişti. Broche, oyunun yalnızca “Clair Obscur” evrenindeki ilk hikâye olduğunu, bu büyüleyici dünyanın ileride daha fazla macerayla genişleyeceğini söylemişti.

