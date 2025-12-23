Cloudflare 2025 Yıl Değerlendirmesi Raporunu Yayımladı: İşte "Yılın İnternet En'leri"

Cloudflare'in 2025 yılına yönelik yıl değerlendirmesi raporu, insanların interneti ne amaçlarla ve hangi araçlarla kullandığına kadar pek çok farklı kriterde gün yüzüne çıkarmış durumda.

2025 yılı, internet dünyası için tarihi bir dönüm noktası oldu. Cloudflare’ın yayımladığı “Cloudflare Radar 2025 Yıl Değerlendirmesi” raporuna göre küresel internet trafiği bu yıl %19 oranında arttı. İnsanların internette geçirdiği sürenin hızla yükselmesi, hem dijital dünyadaki büyümeyi hem de dönüşümü gözler önüne seriyor.

Bu yıl aynı zamanda bir dönemin sonu ve yeni bir çağın başlangıcıydı. AOL çevirmeli internet resmen tarihe karışırken, Starlink gibi uydu internet servisleri interneti dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıdı. Öte yandan Cloudflare’da yaşanan büyük bir kesinti; Spotify, Google, Snapchat ve Discord gibi dev platformları kısa süreli de olsa erişilemez hâle getirerek, internet altyapısının ne kadar kritik olduğunu bu yıl bir kez daha hatırlattı.

Cloudflare 2025 raporunda öne çıkan noktalar:

Yapay zekâ botları interneti istila ediyor : Yapay zekâ botları, tüm HTML isteklerinin %4,2’sini oluşturuyor. Veri tarayan yapay zekâlar, web trafiğinde ciddi bir paya sahip.

: Yapay zekâ botları, tüm HTML isteklerinin %4,2’sini oluşturuyor. Veri tarayan yapay zekâlar, web trafiğinde ciddi bir paya sahip. Trafik yılın ikinci yarısında patladı : Ocak–Temmuz arası yatay seyreden trafik, yılın son aylarında hızla yükseldi.

: Ocak–Temmuz arası yatay seyreden trafik, yılın son aylarında hızla yükseldi. Google hâlâ internetin kralı : En popüler internet servisi yine Google oldu. Facebook, Apple ve Microsoft onu takip etti. ChatGPT ilk 10’a giremedi.

: En popüler internet servisi yine Google oldu. Facebook, Apple ve Microsoft onu takip etti. ChatGPT ilk 10’a giremedi. Android, iOS’u geride bıraktı : İnternet trafiğinin %65’i Android cihazlardan geliyor. ABD’de ise iOS, mobil trafiğin %56’sını oluşturuyor.

: İnternet trafiğinin %65’i Android cihazlardan geliyor. ABD’de ise iOS, mobil trafiğin %56’sını oluşturuyor. Starlink büyümenin gizli kahramanı : Starlink, bir yılda 2,3 kat büyüdü ve SpaceX bu yıl on bininci uydusunu uzaya gönderdi.

: Starlink, bir yılda 2,3 kat büyüdü ve SpaceX bu yıl on bininci uydusunu uzaya gönderdi. En popüler yapay zekâ ChatGPT: Yapay zekâ servisleri arasında zirve ChatGPT’nin. Google Gemini ise beklenmedik şekilde ancak dördüncü sırada yer alabildi.

Özetle 2025, internetin hem daha güçlü hem de daha karmaşık hâle geldiği bir yıl oldu. Trafik ciddi bir hızda artıyor ve yapay zekâ etkisi giderek büyüyor.