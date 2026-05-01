Windows 11 kullanıcıları için Xbox modu dağıtımı başladı. Yeni arayüz, PC’yi adeta bir oyun konsoluna çeviriyor.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için uzun süredir beklenen Xbox modunu dağıtmaya başladı. Yeni özellik, bilgisayarlarda konsol benzeri bir deneyim sunarak oyun odaklı kullanımı farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Xbox modu, klasik masaüstü arayüzünü geri plana atarak tam ekran, sade ve kontrolcü odaklı bir kullanım sunuyor. Böylece kullanıcılar, klavye ve fareye ihtiyaç duymadan oyunlara doğrudan erişebiliyor.

PC artık bir konsol gibi çalışıyor.

Yeni Xbox modu, Windows 11’i adeta bir oyun konsoluna dönüştürüyor. Sistem açıldığında doğrudan Xbox arayüzüne geçiş yapılabiliyor ve oyunlara hızlı erişim sağlanıyor.

Arayüz tamamen gamepad kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Kullanıcılar oyun kütüphanesini gezebiliyor, uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor ve oyun araçlarına kolayca erişebiliyor.

Kademeli olarak tüm PC’lere geliyor.

Xbox modu ilk etapta belirli kullanıcılara sunulurken, zamanla tüm Windows 11 cihazlara yayılması planlanıyor. Özelliğe erişim için güncel sistem sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Xbox modu Windows 11'de nasıl kullanılır?

Adım #1: Windows 11 bilgisayarınızda Ayarlar menüsünü açın

Windows 11 bilgisayarınızda Ayarlar menüsünü açın Adım #2: Windows Update (Windows Güncelleme) bölümüne girin

Windows Update (Windows Güncelleme) bölümüne girin Adım #3: “Güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al” seçeneğini aktif hale getirin

Microsoft’un bu hamlesinin arkasındaki temel hedef, Xbox ile PC arasındaki farkı azaltmak. Şirket, tek bir ekosistem altında daha bütünleşik bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.