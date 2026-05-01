Windows, PC'yi Oyun Konsoluna Çeviren 'Xbox Modu' Dağıtmaya Başladı: Nasıl Kullanılır?

Windows 11 kullanıcıları için Xbox modu dağıtımı başladı. Yeni arayüz, PC’yi adeta bir oyun konsoluna çeviriyor.

Windows, PC'yi Oyun Konsoluna Çeviren 'Xbox Modu' Dağıtmaya Başladı: Nasıl Kullanılır?
Deniz Şen Deniz Şen /

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için uzun süredir beklenen Xbox modunu dağıtmaya başladı. Yeni özellik, bilgisayarlarda konsol benzeri bir deneyim sunarak oyun odaklı kullanımı farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Xbox modu, klasik masaüstü arayüzünü geri plana atarak tam ekran, sade ve kontrolcü odaklı bir kullanım sunuyor. Böylece kullanıcılar, klavye ve fareye ihtiyaç duymadan oyunlara doğrudan erişebiliyor.

Windows, PC'yi Oyun Konsoluna Çeviren 'Xbox Modu' Dağıtmaya Başladı: Nasıl Kullanılır?
PC artık bir konsol gibi çalışıyor.

Yeni Xbox modu, Windows 11’i adeta bir oyun konsoluna dönüştürüyor. Sistem açıldığında doğrudan Xbox arayüzüne geçiş yapılabiliyor ve oyunlara hızlı erişim sağlanıyor.

Arayüz tamamen gamepad kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Kullanıcılar oyun kütüphanesini gezebiliyor, uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor ve oyun araçlarına kolayca erişebiliyor.

Kademeli olarak tüm PC’lere geliyor.

Xbox modu ilk etapta belirli kullanıcılara sunulurken, zamanla tüm Windows 11 cihazlara yayılması planlanıyor. Özelliğe erişim için güncel sistem sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Xbox modu Windows 11'de nasıl kullanılır?

  • Adım #1: Windows 11 bilgisayarınızda Ayarlar menüsünü açın
  • Adım #2: Windows Update (Windows Güncelleme) bölümüne girin
  • Adım #3: “Güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al” seçeneğini aktif hale getirin

Microsoft’un bu hamlesinin arkasındaki temel hedef, Xbox ile PC arasındaki farkı azaltmak. Şirket, tek bir ekosistem altında daha bütünleşik bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
