Avrasya’nın en geniş katılımlı ve en kapsamlı online bulut teknolojileri etkinliği ''CloudTalk Online Matchmaking Summit'' bugün başladı. Bulut bilişim sektörünün Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerinin yer alacağı etkinlik, 5 farklı tematik salonda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve 20 farklı ülkeden 2.000’i aşkın teknoloji profesyoneli ile Türkiye ve dünyadan 60'tan fazla cloud profesyonelini 5 farklı salonda bir araya getiren CloudTalk Online Matchmaking Summit, bugün başladı. Bulut teknolojilerine yönelik pek çok farklı konunun konuşulacağı ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı sunan etkinlik, yarın gerçekleşecek ikinci gün etkinlikleri ile son bulacak.

Bu yıl 100'den fazla teknoloji devi şirket ile 3000'den fazla IT çalışanını bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik, sektör profesyonellerine bire bir görüşme imkanı da sunuyor. Binlerce katılımcı ile konferans öncesi ve konferans anında toplantı planlaması yapılmasına, networking lounge'lardaki yuvarlak masalarda toplu video görüşmelerine, chat özelliği ile katılımcıların karşılıklı sohbet edebilmesine ve açık katılımcı profili sayesinde herkesin birbirini görebilmesine imkan veren etkinlik, katılımcıların ilgi alanlarına göre 5 farklı salonda gerçekleşiyor.

Sürpriz ödüller ve yarışmalar ile etkinlikte eğlencenin de yeri var:

Altyapı ve donanım sağlayıcıları, alan adı & hosting firmaları, internet servis sağlayıcıları, yazılım bayileri gibi sektörün farklı kollarından şirketlerin katılacağı etkinlikte dijital dönüşüm, yeni cloud altyapıları, çoklu bulut yönetimi, bulutta güvenlik gibi pek çok farklı konu konuşulacak.

Ayrıca etkinlikte sürpriz ödüllerin olduğu yarışmalar ve çekilişler düzenlenecek, katılımcılara profesyonel sohbetlerin yanında eğlenceli dakikalar da yaşatılacak. Aynı zamanda etkinlik sonunda gerçekleştirilecek sanal networking parti ile katılımcılara sosyal bir etkinlik deneyimi sunulacak. Etkinliğin detaylarına göz atmak ve kayıt olmak için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.