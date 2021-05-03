Yayınlandığı ilk günlerde bir numaralı gündem maddesi haline gelen Clubhouse'un Android işletim sistemine geliş sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, hazırladığı bir blog gönderisinde Clubhouse'un Android sürümünün beta kapsamda test edilmeye başladığını açıkladı.

iOS kullanıcıları, bundan birkaç ay önce Clubhouse isimli bir uygulama ile tanışmışlardı. Kullanıcıların bir sohbet odasında toplanarak sesle iletişim kurabildikleri uygulama, yayına girdiği ilk günlerde de bir numaralı gündem maddesi olmayı başarmıştı. Uygulama geliştiricileri ise ilk etapta yalnızca iPhone sahiplerinin kullanabildikleri bu uygulamanın Android ekosistemine geleceğini de açıklamışlardı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yetkililer, Clubhouse'un internet sitesinde yayınladıkları bir blog gönderisinde, mobil uygulamanın Android versiyonunun beta kapsamda test edilmeye başladığını açıkladılar. Bu açıklama, Clubhouse'ı Android ekosistemine yayınlanacağı tarih için belirleyici nitelikte değilse de uygulamayı merak eden kullanıcılar için, önemli bir adımın atıldığını söyleyebiliriz. Beta sürüm, önümüzdeki günlerde çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.

Clubhouse'un Android'e geliş süreci, planlandığı gibi devam ediyor

Mali işleri "Andreessen Horowitz" isimli bir risk sermayesi şirketi tarafından yürütülen Clubhouse, bir süre önce açıkladığı hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla ilerliyor gibi görünüyor. Zira geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda hem uygulamanın Android ekosistemine gelmesi için finansman sağlanacağı hem de kullanıcıların para kazanmalarını sağlayacak özelliklerin kullanıma sunulacağı ifade edilmişti. Verilen sözler, en azından şimdilik tutuluyor gibi görünüyor.

Clubhouse'un bu denli popüler oluşu, başta Facebook olmak üzere pek çok sosyal ağ şirketini doğrudan etkiledi. Büyük bir hızla harekete geçen geliştiriciler, kısa bir süre içerisinde Clubhouse benzeri özelliklerini kullanıcıların hizmetine sundular. Yakın bir gelecekte ise benzerleri görülmeye başlayan Clubhouse'un kendisi, Android ekosistemine gelmiş olacak. Bakalım bu uygulama, kullanıcıların ne kadar ilgisini çekecek.