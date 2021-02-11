Son dönemlerin hem en çok sevilen hem de çok çok tartışılan sosyal ağ uygulaması Clubhouse'da ilk kez bir açık artırma gerçekleştirildi. Amerikadaniste'nin arkasında olduğu açık artırmanın sunucusu ise Mert Vidinli oldu.

İyisiyle kötüsüyle son haftaların en fazla konuşulan sosyal ağ uygulaması olan Clubhouse, yeni bir ilke daha ev sahipliği yaptı. ABD’den Türkiye’ye alışveriş imkanı sunan Amerikadaniste, sesli sohbet tabanlı sosyal ağ uygulaması Clubhouse’da Mert Vidinli moderatörlüğünde bir açık artırma gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre dün akşam gerçekleştirilen açık artırma etkinliği, Clubhouse’da yapılan ilk satışa yönelik etkinlik oldu. Ayrıca Amerikadaniste de söz konusu açık artırma ile birlikte ilk kez bir satış kanalı olarak Clubhouse’u kullanmış oldu.

Söz konusu etkinlikte ayakkabıdan çantaya kadar pek çok farklı ürün, 1 dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunuldu. Etkinlik odasındaki kullanıcılar, “el kaldırarak” ürünler için yeni teklif verdiler ya da doğrudan satın aldılar. Etkinlik sırasında Marc Jacobs, Moschino, Pinko, Chiara Ferragni, Karl Lagerfeld ve Anthropologie gibi dünyaca ünlü pek çok markanın ürünleri yeni sahipleriyle buluştu.

“Amerikadaniste olarak her zaman ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimini müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz” diyen Amerikadaniste Genel Müdür Yardımcısı Enes Güren, Clubhouse’da gerçekleştirmiş oldukları açık artırma ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Bu sefer WOMM etkisi ile yepyeni bir mecra üzerinden kendimizi anlatmak istedik. Bu projeyi hayata geçirirken de bizi gerçekten kullanan ve hizmetlerimizi deneyimlemiş bir isim olan Mert Vidinli ile yola çıktık. Amerikadaniste olarak yeni bir temas noktası yaratmak ama bunu gerçekleştirirken de fungagement çerçevesinde kalması bizim için önemli bir noktaydı. Açık arttırma etkinliği esnasında sitedeki anlık kullanıcı sayımız 3 katına çıktı. Instagram profil ziyaretimizde ise 11 kat artış yaşandı. Ayrıca 1$’dan satışa sunduğumuz ürünlerden de çok fazla sayıda gerçek fiyatı üzerinden sipariş aldık.”

Yeni pazarlama kanallarının büyüme fırsatı sunduğunu ifade eden Amerikadaniste Pazarlama Direktörü Taner Özçelik ise, “Pandemi sürecinden dolayı çok hızlı bir şekilde herkesin elindeki tüm mecraları ve platformları hızlı bir şekilde tükettiğini marka olarak gözlemliyoruz” dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“İlk dönem biraz mecrayı gözlemleme ve anlama dönemi olarak geçirdik diyebiliriz. Fakat sonradan gördük ki bizim dokunmak, temas etmek ve Amerikadaniste olarak hikayemizi anlatmak istediğimiz doğru bir mecra olduğunu düşündük. Bizim açımızdan doğru tüketici ile buluşmak ve WOMM etkisi yaratmak için çok bir doğru kanal olduğuna karar verdik.

Birçok marka, kitlelerin zaten sıkıldığı Instagram canlı yayınlarını burayı taşımaya tercih etmişti. Fakat biz Amerikadaniste olarak bambaşka bir boyut getirmeyi tercih ettik. Markaları samimi ve özgün olmaya zorlayan Clubhouse, bizim için güzel bir satış kanalı da olmaya aday bir platform olarak karşımızda duruyor.”