Clubhouse, yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Yalnızca mobil uygulamasından erişilebilen Clubhouse, yakın bir zamanda internet tarayıcılarına da eklenebilir.

2020 yılında geliştirilen ve piyasaya sürüldüğünden bu yana bir hayli ses getiren Clubhouse uygulamasına şu ana kadar yalnızca mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyordu. Ancak yapılan yeni bir açıklamaya göre kullanıcılar artık uygulamaya internet tarayıcıları üzerinden de girebilecek. Buna ek olarak, platforma üye olmayan kullanıcılar da Clubhouse odalarına gönderilen linkler üzerinden girebilecekler.

Bu özellik henüz resmen yürürlüğe girmiş değil. Ancak elde edilen bilgilere göre Clubhouse’un geliştiricileri, uygulamayı internet tarayıcılarına entegre etmek için çalışmalara başladı. Kullanıcılar, uygulamanın mobil versiyonundan oluşturdukları ‘odaların’ linklerini sosyal medya üzerinden ya da e-posta yoluyla başkalarıyla paylaşabilecek. Böylelikle platforma üye olmayan kullanıcılar da odalara katılabilecekler.

Üyelerin bazı ayrıcalıkları olacak:

Uygulamanın geliştiricileri, eklemeyi planladıkları bu yeni özelliği ABD’de sayılı kullanıcı üzerinde test etmeye başladı bile. Her ne kadar üye olmayan kullanıcılar odalara katılabiliyor olsa da ‘oda oluşturmak’ ve ‘link paylaşmak’ hala üyelere özel olacak. Şu anda bu özelliğin ne kadar süre boyunca test edileceğine dair bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak bu girişimin başarılı olması haline Clubhouse’un kullanım alanını daha da genişletmesi bekleniyor.

Clubhouse’un her daim ‘iyi anlamda popüler’ olduğunu söylemek güç. Yayınlandığı tarihten bu yana bazı özellikleriyle kendinden bahsettiren uygulama, geçtiğimiz yıl da bir skandala konu olmuştu. Ancak geçtiğimiz ay ülkemizdeki Clubhouse kullanıcıları için olumlu bir gelişme yaşanmış ve Türkçe dil desteği platforma eklenmişti. Peki, uygulamanın internet tarayıcılarına taşınması hakkında sizin görüşleriniz neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.