Yayınlandıktan sonra tüm kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Clubhouse, kullanıcılar için yeni bir dönem başlattı. Buna göre kullanıcılar, artık Clubhouse üzerinden para kazanabilecekler. Ancak şu an için yalnızca 20 içerik üreticisi, Clubhouse'tan para kazanabilecek.

Geçtiğimiz aylarda iOS ekosistemi için yayınlanan ve yayınlandığı gibi de gündemin ana maddelerinden bir tanesi haline gelen Clubhouse isimli sesli sohbet uygulaması, kullanıcılar için yeni bir dönemi başlattığını duyurdu. Geliştirici ekip tarafından yapılan son açıklamalara göre Clubhouse, bundan sonra kullanıcılara para kazandırmaya başlayacak.

Aslına bakacak olursak Clubhouse'un yeni uygulaması, pek de şaşılacak bir şey değil. Neticede her sosyal ağ, insanların para kazanmalarını sağlayan çeşitli imkanlar sunuyor ve kullanıcılar da bunu en iyi şekilde değerlendirerek, kimi zaman dudak uçuklatan para kazanıyorlar. İşte bu durum, artık Clubhouse için de geçerli olacak. Ancak şu an için dileyen herkes, Clubhouse üzerinden para kazanamayacak.

İlk etapta yalnızca 20 içerik üreticisi, Clubhouse'tan para kazanabilecek

Clubhouse'ın para kazandırma programı "Clubhouse Creator First" olarak isimlendiriliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre bu program, şu an için yalnızca 20 içerik üreticisi tarafından kullanılabilecek. Şirket, kimlerin bu programa dahil olabileceğini ise hazırladığı bir form üzerinden belirleyecek. İlerleyen dönemlerde, çok daha fazla içerik üreticisinin Clubhouse'tan para kazanabilecek hale gelmesi bekleniyor.

Clubhouse Creator First programına dahil olmak isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden ilgili formu doldurabilirsiniz. Eğer yeterince şanslıysanız, Clubhouse'tan para kazanacak ilk 20 içerik üreticisinden bir tanesi olabilirsiniz...