Coca-Cola, Microsoft ile yeni bir yapay zekâ anlaşması gerçekleştirdi. 1,1 milyar dolarlık yeni anlaşma ile birlikte iki firma arasındaki iş birliği de ilerleyecek.

Yeni anlaşma ile birlikte Coca-Cola, Microsoft Cloud bulut hizmetleri, Azure ve üretken yapay zekâ sistemlerini kullanabilecek. İçecek devi, son yıllarda Microsoft ile iş birliği yaparak kendi organizasyonunda bir teknolojik dönüşüm gerçekleştiriyordu. Firmanın stratejik ve küresel politikaları da bu dönüşüme göre şekillendiriliyor.

Anlaşmanın gereği olarak iki firma, yeni nesil teknolojiler için birlikte çalışacaklar. Azure OpenAI hizmeti gibi üretken yapay zekâ teknolojileri de Coca-Cola'da farklı görevlerle kullanılacak. Ayrıca Microsoft 365 için Copilot uygulaması da potansiyel faydaları açısından değerlendirilecek.

Coca-Cola Microsoft Azure'a geçmişti

Coca-Cola daha önce bütün uygulamalarını Microsoft Azure üzerine taşımıştı. Firmanın ardından çoğu bağımsız şişeleme partnerleri de bu yaklaşımı benimsemişti. Coca-Cola uzun zamandır üretken yapay zekâ kullanan firmalardan biri ve şirketin pazarlama, üretim, tedarik zinciri gibi alanlarda bu teknolojiyi kullandığı biliniyor.

İki firma şimdi üretken yapay zekâ becerilerine sahip dijital asistanlardan nasıl faydalanabileceklerini test ediyor. Azure OpenAI Hizmetleri ile firmanın çalışanlarına müşteri deneyimini geliştirme, inovasyonları destekleme, rekabet avantajı elde etme, üretimi arttırma ve yeni iş projeleri geliştirme gibi alanlarda destek vermesi bekleniyor.

Anlaşmadaki 1,1 milyar doların ne kadarının yapay zekâ hizmetleri için ödeneceği ise bilinmiyor. Zira içecek devi, Microsoft'tan Office 365 ve Azure gibi sistemler için de hizmet alıyor. Microsoft ise anlaşmanın detaylarını henüz açıklamadı.