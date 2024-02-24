Pepsi ve Coca-Cola'nın 80'lerden bu zamanlara uzanan rekabeti beyaz perdeye taşınıyor.

Pepsi de Coca-Cola da birbirine benzeyen gazlı içecekler. Aralarındaki rekabet de sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada kendini gösteriyor. Farklı aromalar denerken öte yandan kendi formüllerine sadık kalan bu markaların sevenleri de takım tutarmış gibi birinin diğerinden daha iyi olmasını savunarak tartışıyorlar.

Haberimize konu olan Cola Wars yapımı da tam olarak buna odaklanıyor. Tam olarak konusu ise 1980’lerde Pepsi’nin, yıllardır sektörü domine eden Coca-Cola’ya rakip olma çabası. Projeye sermaye katacak kişiler ve stüdyolar olsa da bu işe son noktayı koyan şirket Sony’den başkası olmadı.

Sony’e göre 1, söylentilere göre 1,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı.

Kola Savaşları’nın (The Cola Wars) senaryosu; Apple’ın oldukça popüler Acapulco dizisinin de yazarı olan Jason Shuman ve Cars 2 ve 3’ün yazarlığını yapan Ben Queen tarafından yazılıyor. Shuman’ın Pepsi, Queen’in ise Coca-Cola sevdalısı insanlar olduklarını da belirtelim. İkili daha önceden birbirini tanısa da Kola Savaşları, ortak çalıştıkları ilk proje olacak.

Filmde Michael Jackson’ın saçlarının, Pepsi reklamı sırasında yanması ve Coca-Cola’nın New Coke tepkisiyle karşılaşması gibi akıllara kazınan olaylara yer verilecek. Günümüzde Coca-Cola, piyasa değeri açısından sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor.

Şu an için filmin diğer detayları belli değil. Zaten bir nevi bu filme yatırım yapıldı diyebiliriz. Detaylar gün yüzüne çıktıkça sizinle paylaşacağız.