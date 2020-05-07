Microsoft, IoT cihazlar için geliştirdiği Linux tabanlı Azure Sphere OS'u hackleyebilen araştırmacılara ödül vereceğini açıkladı. Şirket, ödüllü yarışma kapsamında kritik açıkları bulan katılımcılara 100 bin dolara kadar ödeme yapacak.

Microsoft, güvenlik araştırmacılarını Azure Sphere OS'un temelini oluşturan özel Linux işletim sistemini hacklemeye davet ediyor. Yazılım devi, Azure Sphere Security Research Challenge kapsamında Linux tabanlı işletim sistemini etkileyen kritik açıkları bulanlara, 100 bin dolara kadar ödül verecek.

Microsoft'un nesnelerin interneti (IoT) için Linux tabanlı platformu olan Azure Sphere, geçtiğimiz yıl Build Geliştirici Konferansı'nda açıklandı ve nispeten yeni bir sistem. Starbucks gibi işletmeler, kahve çekirdeği türü, kahve sıcaklığı ve su kalitesi ile ilgili verileri takip eden mağaza ekipmanları için Azure Sphere'i kullanıyor.

Microsoft'un Azure Sphere OS araştırma programında büyük ödül 100 bin dolar

Araştırmacıların yarışmaya katılmak için 15 Mayıs'a kadar Microsoft'un ödül programına kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yarışma, 1 Haziran ile 31 Ağustos arası yapılacak. Microsoft, Azure Pluton ve Azure Secure World'de kod yürütebilenlerin 100 bin dolar ile ödüllendirileceğini söylüyor.

Şirket yaptığı açıklamada, "Bu araştırma yarışması, Azure Sphere OS'a odaklanıyor. Bulut bölümü de dahil olmak üzere araştırma girişimi kapsamı dışında bulunan güvenlik açıkları, genel Azure Ödül Programı ödülleri için uygun olabilir. Fiziksel saldırı araştırma yarışması ve Azure Ödül Programı kapsamının dışındadır" ifadelerini kullandı.

Microsoft, yazılımlarının güvenliğini artırmak için ödüllü yarışmalar düzenlemeye önem veriyor. Şirket daha önce Windows işletim sistemi, Microsoft Edge tarayıcısı ve Microsoft Office de dahil olmak üzere birçok önemli ürün için benzer programlar başlattı. Yeni araştırma programına katılmak isteyenler, başvurularını buradaki formu doldurarak yapabilirler.