Her ne kadar kulağa iğrenç gelse de çocukların kendi sümüklerini yemesi, bilinen bir şey. Peki bunu neden yaptıklarını hiç sorguladınız mı?

Çocuğunuz olsun ya da olmasın, herhangi bir çocuğun burnunu karıştırıp sonra da sümüğünü ağzına attığına elbet şahit olmuşsunuzdur ve yüzünüzü ekşiterek bu manzarayı izlemişsinizdir.

Her ne kadar tiksinsek de bunu, burnumuzu çektiğimizde sümüğümüzün bir kısmını yutarak aslında biz de içten yapıyoruz. Ancak biz bunu istemeden yapsak da çocuklar bilinçli bir şekilde yapıyor. Nedenine birlikte bakalım.

Çocukların sümüklerini yemesinin sebeplerinden biri, tadını sevmeleri olabilir.

Çocuklar, her şeyi merak eder. Bebeklikten itibaren bir şeyleri ağızlarına sokarlar, tadını almaya çalışırlar. Muhtemelen kendi sümüklerinin tadıyla da ilk defa o dönemlerde karşılaşıyorlar.

Meraktan yaptıkları bu şeyin sonucunda, tadını beğeniyorlar. Saskatchewan Üniversitesinden Biyokimya Profesörü Scott Napper, tadı biraz tatlı olan sümükleri çocukların beğenebileceğini söylüyor.

Tuzlu olduğu için de yiyorlar.

Unity Point Health'e göre çocukların sümüklerini yemesinin bir diğer sebebi, tuzlu olması ve bu tadın onlara güzel gelmesi. Tabii ki bu hareketi fazla yapmanın veya alışkanlığa dönüştürmenin başka problemlere yol açabileceğini söylemeden geçmemek lazım.

Bunun yanı sıra ister çocuk olalım ister yetişkin, vücudumuz sürekli olarak burun salgıları üretiyor ve biz de bu salgıları isteyerek veya istemeyerek yutuyoruz. Burnumuzu çekerken bile olan şey, bu. Çocuklar sadece bunu dışarıdan yapmış oluyor.

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