1950’lerde Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanana kadar Fransa’daki 14 yaşının altındaki çocuklar okullarda şarap içebiliyor, hatta kantinden satın alabiliyordu. Nasıl böyle bir şeye izin verilebilmişti?

Evet, Fransa şaraplarıyla ünlü ancak bir dönem çocuklara okulda bile şarap içirildiğini muhtemelen tahmin etmemişsinizdir. Çok da eski değil, 1956 senesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanana kadar (sadece 14 yaşın altındaki çocuklar için) Fransa’da, öğle yemeğinde çocuklara şarap içiriliyordu.

O dönemlere doğru bir yolculuğa çıkalım ve spekülasyon gibi dursa da gerçek olan, daha sonra yasaklanan bu yaygın alışkanlığın derinliklerine inelim.

O dönemlerde şaraba karşı bakış açısı farklıydı.

1950’lere kadar ebeveynler, şarabın çocuk gelişimi için gerekli olduğuna ve onları daha güçlü yaptığına inanıyordu. Çocuklarına, okula yanlarında götürmeleri için suyla karıştırılmış bir şişe şarap veriyorlardı. Eğitimin bir parçasıydı da diyebiliriz.

Okullarda satışı ise her okulun kendi inisiyatifine bağlı olsa da çocukların şarap içmesi veya çocuklara şarap ikram edilmesi yaygın bir durumdu. Alkol tüketen bir çocuk görmek, garipsenecek bir şey değildi.

Daha sonra yasaklandı.

1956’da Fransa’daki okul kantinlerinden alkollü içecekler, Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı bir genelgeyle 14 yaşının altındaki çocuklara yasaklandı. 14 yaşının üstündeki çocuklar suyla karıştırılırsa günlük 125 mililitreye kadar şarabı okula getirip içebiliyordu ya da kantinden alabiliyordu.

1981 yılına kadar okullarda alkol satılmaya devam ettikten sonra yayımlanan başka bir genelgeyle çocukların alkol tüketimi nihayet tamamen yasaklandı. Günümüzde Fransa’da alkolle mücadele için çeşitli kampanyalar sürüyor.

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