CoD: Black Ops Cold War, İlk Gününde Rekor Kırdı

PlayStation 5 ve Xbox Series X'le birlikte piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision'ın yüzünü güldürmeyi başardı. Şirket, oyunun serideki en iyi çıkış yapan üye olduğunu açıkladı. Activision'a göre Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm serinin en iyi ilk gün dijital kopya satış miktarına ulaştı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Activision, yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesiyle birlikte yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War'ı piyasaya sürdü. Türkiye'den de sahneler içeren oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış gibi görünüyor. Activision tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni oyunu, ilk günkü dijital satış rakamlarında serinin zirvesine oturmayı başardı.

Şirket yöneticilerinden Anna Malmhake tarafından yapılan açıklamalarda, oyunun şimdiye kadar piyasaya sürülen Call of Duty oyunlarının en iyi çıkışını yakaladığını açıkladı. Açıklamalarında tüm oyunseverlere teşekkür eden Malmhake, Black Ops Cold War topluluğuna inanılmaz miktarda ücretsiz içerik, destek ve etkinlik sunmaya hazırlandıklarını, bu yüzden de çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Call of Duty: Black Ops Cold War, nasıl bu kadar başarılı oldu?

Call of Duty: Black Ops Cold War'ın bu kadar iyi çıkış yapmasını sağlayan farklı şeyler var. Bunların en başında da diğer her şeyden önce bu oyunun, Call of Duty serisinin en yeni üyesi olması geliyor. Oyuncular, bu efsane seriyi zaten çok uzun süredir tanıyorlar ve her oyun, yeni hikayesiyle oyuncuları etkiliyor. Ayrıca Activision, yeni Call of Duty oyunu için de çok detaylı PR çalışmaları yaptı. Bu sayede oyuncular, oyunu her zamankinden çok daha fazla merak ettiler.

Call of Duty: Black Ops Cold War'ı seri için zirveye taşıyan başka bir husussa Sony ve Microsoft. Dev şirketler, yeni nesil oyun konsollarını piyasaya sürdüler ve artık milyonlarca oyunsever, bu konsollara sahip olma imkanı yakalamış durumdalar. Hal böyle olunca da pek çok oyuncu, PlayStation 5 ve Xbox Series X'te yeni bir oyunu oyunu deneyimlemek için gün saydı. İşte bu gibi hususlar, oyuncuları Call of Duty: Black Ops Cold War'a çekmiş gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War, an itibarıyla Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, Play Station 4 ve PC platformları için satın alınabiliyor. Xbox için bu oyuna sahip olmak isteyen bir oyuncunun yapması gereken ödeme en az 599 TL'yken PlayStation 5 sahiplerininse minimum 669 TL ödemeleri gerekiyor. Oyunu bilgisayarınız için satın alacaksanız da 550 TL'den başlayan fiyatları gözden çıkarmanız gerekiyor. Eğer bu parayı gözden çıkardıysanız, oyunun sistem gereksinimlerini öğrenmek için burada bulunan haberimize erişebilirsiniz.