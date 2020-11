CoD: Black Ops Cold War, Aralık’ta Warzone’a Geliyor

Activision Blizzard, yakın zamandaki yatırımcı toplantısında gelecek Call of Duty oyunu hakkında da açıklamalar yaptı. Oyunun Aralık ayında Warzone’a entegrasyonunun sağlanacağı açıklandı.

Call of Duty serisi yıllardır dünyanın dört bir yanından hayranlar toplamayı başaran bir oyun olmuştur. Bu ilgiden memnun olan Activision Blizzard da oyunculara neredeyse her yıl yeni bir Call of Duty oyunu sunuyor.

Serinin bir sonraki oyunu olması planlanan Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım’da mağazalardaki yerini alacak. Seriye eklenecek olan son oyunun Warzone’a entegre edilmesi ise Warzone sezonunun sonunda gerçekleşecek.

Yatırımcı toplantısında açıklandı

Activision Blizzard Başkanı ve COO’su Daniel Alegre, yatırımcılara ve basına yaptığı açıklamada Call of Duty’nin “bir kez daha küresel ön satış rakamlarında yılın bir numaralı konsol markası olacağını” ifade etti.

Black Ops Cold War’ın daha önce oyuncular arasında olumlu bir karşılık bulan Modern Warfare ile benzer bir içeriğe odaklanacağını söyleyen Alegre, Aralık ayındaki ilk sezondan itibaren oyunun Warzone’a entegre edileceğini belirtti. Oyunun karakterleri ve silahları Warzone’a yeni içeriklerle gelecek.

Alegre’nin açıklamalarında belki de en ilginç nokta ise Call of Duty’nin dijital indirmelerine daha fazla yönelineceği inancı oldu. Oyunun ulaştığı muazzam boyut daha önce de dikkat çekmişti. Call of Duty ve işletim sistemi aynı anda 256 GB’lık SSD’lere genelde sığmıyor.

Üçüncü çeyrek beklenenden iyi

Activision, üçüncü çeyrekte beklenenden iyi sonuçlar açıkladı. Oyunun oyuncu kitlesi geçen yıla oranla yüzde 23 artış gösterdi. Oyunda harcanan süre de arttı. Alegre bu artışın nedenlerini de sıraladı.

COO, açıklamasında “Bu sonuçları hem büyük içerik yayınlarındaki hem de PC, konsol ve mobildeki canlı operasyonlarımızdaki keskin odaklanmayla ve etkileşim ve iş modellerindeki yeni yaklaşımımızla, büyük oranda da Call of Duty oynaması ücretsiz deneyimlerimizle başardık” dedi.

Call of Duty: Black Ops Cold War hakkında sizin düşünceleriniz neler?