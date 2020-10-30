CoD: Black Ops Cold War'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Activision, 13 Kasım'da piyasaya sürülecek olan Call of Duty: Black Ops Cold War'ın sistem gereksinimlerini açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre oyuncular, minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinde fazla üzülmeyecekler. Ancak yüksek fps ya da yeni nesil teknoloji arayan oyun tutkunları, çok güçlü sistemlere ihtiyaç duyacak.

Son dönemlerin merak uyandıran oyunlarından bir tanesi hiç şüphesiz Call of Duty: Black Ops Cold War. Türkiye'den de sahneler içerecek oyun, 13 Kasım'da piyasaya sürülecek. Oyuncuların heyecanlı bekleyişleri sürerken Activision, şu an için bu oyunla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirket, yeni oyununun sistem gereksinimleri resmen açıkladı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare, sistem gereksinimleri açısından en çok da ihtiyaç duyduğu depolama alanıyla tartışılmıştı. Çünkü kısa bir süre öncesine kadar bu oyun, 250 GB'lik SSD'lere sığmaz hale gelmişti. Call of Duty: Black Ops Cold War'da da bu tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Activision'a göre oyunun çevrimiçi modu 50 GB yer kaplayacak. Tüm modlar eklendiğinde ise bu depolama alanı, 250 GB'ye kadar çıkıyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü) İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB HDD: 50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tümü)

50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tümü) Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950 DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

Windows 10 64 bit (son sürüm) İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X RAM: 12 GB

12 GB HDD: 175 GB

175 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580 DirectX: Sürüm 12

Call of Duty: Black Ops Cold War'ı ışın izleme teknolojisiyle oynamak isterseniz, sahip olmanız sistem gereksinimleri şunlar

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

Windows 10 64 Bit (son sürüm) İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X RAM: 16 GB

16 GB HDD: 175 GB

175 GB Video: Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX: Sürüm 12

Yüksek Hz değerine sahip monitörlerde yüksek FPS için belirlenmiş sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

Windows 10 64 Bit (son sürüm) İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X RAM: 16 GB

16 GB HDD: 175 GB

175 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64

Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64 DirectX: Sürüm 12

CoD: Black Ops Cold War'ı 4K çözünürlükte ışın izleme teknolojisiyle oynamak istediğinizde ise şu sisteme sahip olmalısınız