Call of Duty: Modern Warfare’e 3v3 Gunfight Modu Geliyor

Son dönemin en popüler FPS oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare’e yeni bir mod geliyor. Oyunun Gunfight modunda artık 3’e 3 mücadeleler gerçekleştirilebilecek.

Call of Duty: Modern Warfare’ın Gunfight modunu tercih eden kullanıcılar yakında yepyeni bir meydan okumaya kavuşacak. Oyunun yapımcısı Infinity Ward, oyuna 3v3 Gunfight modunun geleceğini doğruladı. Daha önce de söylentilere konu olan bu modun şu anda yapım aşamasında olduğu açıklandı.

Modun ne zaman yayınlanacağı ya da üretim sürecine dair bir takvim yayınlanmadı ancak mod, geliştiricinin listesinde en üst sırada yer aldı. Infinity Ward’ın 2020 yılı için yayınladığı ilk topluluk güncellemesinde ortaya çıkan listede ek loadout slotları olacağı ve Gunfight Turnuvası modunun da geleceği belirtildi.

Daha çok mod geliyor

“2020 yılındaki ilk topluluk güncellememiz yayında! Üstünde çalıştığımız şeyler, takip ettiğimiz bilinen sorunlar ve daha fazlası hakkında detaylar için blogumuza giden bağlantıya tıklayın!”

Infinity Ward’ın listesine göre oyuncular artık Gunfight 3v3 modunda mücadele edebilecek. Bu modda şimdiye kadar yalnızca 1v1 oyunlar oynanabiliyordu. Özellik geçen hafta yayınlanmıştı.

Loadout için şimdiye kadar 5 slotu olan oyuncuların envanter sorununa çözüm de geliyor. 10 Ocak tarihli açıklamaya göre ek slotlar da önümüzdeki haftalarda eklenecek. Böylece oyuncular daha versatil şekillerde oynayabilecek.

Gunfight Turnuvası geliyor

Gunfight için bir de turnuva modu hazırlanıyor. Kasım ayındaki betanın gördüğü ilgiden memnun olan Infinity Ward, turnuvayı geri getirmeye hazırlandığını söylüyor. Bu turnuvanın yeni ödülleri olacak.

Oyunda ayrıca daha çok 2 kat tecrübe, 2 kat silah tecrübesi ve 2 kat Tier etkinlikleri olacağı ifade edildi. Infinity Ward bu listeyi “gelecek olan şeylerden tadımlık” olarak niteledi.

Call of Duty: Modern Warfare hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gunfight modunu denediniz mi?