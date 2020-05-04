Codemasters, Dirt Rally 3.0 Üzerinde Çalıştıklarını Duyurdu

Dirt Rally serisinin geliştirici stüdyosu Codemasters, yayınladığı blog yazısında farklı bir stüdyo tarafından Dirt dünyasında geçen yeni bir oyunun geleceğini duyurdu. Stüdyo, ayrıca üçüncü oyunun da üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Araba yarışı oyunu denildiğinde akla gelen oyunlardan bir tanesi de Dirt Rally. Oyun, belki bazı rakipleri kadar popüler olmasa da kendine has kemik bir oyuncu kitlesi edinebilmiş durumda.

Görünüşe göre oyunun geliştirici stüdyosu olan Codemasters’ın bu yarış oyunu serisine dair bazı büyük planları bulunuyor. Codemasters, yayınladığı bir blog yazısında Dirt Rally 3 (ya da Dirt Rally 3.0) üzerine çalışıldığını ve serinin daha da ileriye götürüleceğini söyledi.

Farklı bir geliştiriciden yeni bir Dirt oyunu:

Codemasters, yayınladığı blog yazısında “Sadece Rally serisini daha yükseklere taşımak isteyen tutkulu bir geliştirici ekibinin direksiyonda olduğu planlarımız var. Belli bir süre hiçbir şey duymayacaksınız ancak duyduğunuzda neyin geldiğini görmek için heyecanlanacaksınız” dedi.

Yani Codemasters’ın elinden çıkacak olan yeni Dirt oyunu için daha önümüzde çok yol var diyebiliriz ancak stüdyo, hayranların yeni bir geliştiriciden farklı bir deneyim elde edebileceğini şu sözlerle açıkladı: “Yakın bir zamanda Dirt dünyasında yeni bir şeyler görmeye hazırlanın. Codemasters’tan ayrı bir stüdyo tarafından geliştirilen oyunu görmek için biz de çok heyecanlıyız. Sizleri bir yandan Rally’nin keyfini çıkarırken bir yandan da yepyeni bir deneyimin parçası olmaya davet ediyoruz.”

Bahsi geçen konseptin ilgi çekici olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca bu yeni Dirt deneyiminin nasıl olacağı konusu, hayranları şimdiden heyecanlandırmaya başladı bile. Stüdyo, tüm bunlara ek olarak Dirt Rally 2.0 için daha fazla sezon ya da büyük güncellemeler gelmeyeceğini söyledi. Oyunun günlük, haftalık ve aylık görevleri için çevrimiçi destek sunulmayaysa devam edilecek.