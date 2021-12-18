Teknoloji yetenekleri kariyer platformu Coderspace'te, alanının öncüsü şirketlerde çalışma imkanı yakalayabileceğiniz etkinlikler çok yakında başlıyor.

Kısa bir süre sonra teknoloji yetenekleri kariyer platformu Coderspace’te hepsi birbirinden heyecanlı 6 etkinlik başlıyor. 28 Aralık’ta başlayıp 9 Ocak 2022’ye kadar sürecek olan etkinliklere katılanlar; sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmek ve düzenlenen yarışmalara kendilerini kanıtlamaktan, yeni iş fırsatları yakalamaya kadar Coderspace’in sunduğu pek çok olanaktan faydalanma şansı elde edebilecek.

Etkinliklere, etkinlik şartlarına uyan ve yeni iş imkanı arayışında olan herkes katılabilecek. Gelin yaklaşmakta olan bu altı Coderspace etkinliği nelermiş, birlikte bakalım.

İşte yaklaşmakta olan Coderspace etkinlikleri

Anadolu Sigorta Pet Social Hackathon

Marka: Anadolu Sigorta

Etkinlik Türü: Hackathon

Etkinlik Tarihi: 25 Aralık 2021

Bu yılki konusu Pet Social olan Anadolu Sigorta Hackathon, evcil hayvanı olan Anadolu Sgiorta müşterilerinin günlük yaşamlarını daha kolay hale getirip sevimli dostları için de yararlı olmanın yanı sıra sigortacılık hizmet ve ürünleri ile de sürdürebilir bağ kurduracak yeni fikirler arıyor. Yaş sınırı olmaksızın herkesin başvurabileceği yarışma formatındaki etkinlikte kazanan 1. ekip 30.000 TL, 2. ekip 20.000 TL, 3. ekip ise 15.000 TL kazanma şansı elde edecek. Etkinlik detaylarına ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

KPMG Developer Hiring Challange

Marka: KPMG

Etkinlik Türü: Hiring Challange

Etkinlik Tarihi: 25-26 Aralık 2021

0 ila 3 yıla kadar deneyimi bulunan ve Java ile kodlama bilgisi bulunan herkesin katılabildiği KPMG Developer Hiring Challange etkinliğinde, yarışmacıların 2 saatlik bir süre içerisinde 3 adet Java sorusunu çözmesi bekleniyor. Yarışmanın sonunda sınavdan başarıyla geçen adaylar ise KPMG yazılım geliştirici takımının bir parçası olma şansı elde ediyor. Etkinlik başvuru formu ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ounass Full Stack Developer Hiring Challange

Marka: Ounass

Etkinlik Türü: Hiring Challange

Etkinlik Tarihi: 25-26 Aralık 2021

Dubai merkezli bir lüks giyim ve aksesuar e-ticaret platformu olan Ounass, bünyesinde çalışacak yeni takım arkadaşları arıyor. Uzakta çalışma ve döviz bazlı maaş gbi pek çok imkan sunan Ounass’ta çalışma fırsatı yakalamak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise buradan etkinliğe başvurmak ve 2 saat içinde 2 adet Node.js ve 1 adet React sorusunu çözmek.

Teknoloji Kariyer Fuarı

Marka: Coderspace

Etkinlik Türü: Kariyer Fuarı

Etkinlik Tarihi: 4 Ocak 2022

Herkese açık ve ücretsiz olan Teknoloji Kariyer Fuarı etkinliğinde bilgi teknolojileri, yazılım ve bilişim alanında kariyer sahibi olmak isteyen öğrenciler ve yeniz mezunlar diledikleri herhangi bir yerden katılarak, sadece tek bir tıkla sektörün önde gelen şirketlerini tanıma fırsatı elde ediyor. Etkinliğe katılanlar, kariyer olanakları ile ilgili merak ettikleri her şeyi bizzat şirket çalışanlarıyla online bir şekilde konuşarak öğrenme şansı kazanıyor. Etkinlik detay ve başvurusu formuna buradan başvurabilirsiniz.

Trendyol Data Engineer Hiring Weekend

Marka: Trendyol

Etkinlik Türü: Hiring Weekend

Etkinlik Tarihi: 8-9 Ocak 2022

Dekakorn statüsüne ulaşmış olup EMEA bölgesinin en değerli özel internet şirketi olan Trendyol’da veri mühendisi olma fırsatı elde etmek, buradan yapacağınız bir başvuru kadar uzakta olabilir. En az 2 yıl çalışma deneyimi ile Spark ve Flink bilgisi olan herkesin başvuru yapabileceği Trendyol Data Engineer Hiring Weekend sayesinde siz de Trendyol bünyesine katılabilirsiniz.

Yemeksepeti Python Developer Hiring Day

Marka: Yemeksepeti

Etkinlik Türü: Hiring Day

Etkinlik Tarihi: 8 Ocak 2022

Yemeksepeti Python Developer Hiring Day ile siz de Delivery Hero ve Yemeksepeti bünyesinde Tüykiye’de kurulacak ve Delivery Hero bünyesindeki 50 farklı ülkeye teknoloji üretecek olan Yemeksepeti/Delivery Hero Global İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. En az 2 yıl çalışma deneyimi olan ve Python ile yazılım geliştirme alanında kariyer yapmak isteyen herkesin başvurabildiği etkinliğe katılanlar; tek bir günde mülakatlara katılıp hemen ardından iş teklifi alabilir. Etkinliğin detaylarına ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

