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8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

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HONOR, 8560 mAh’lik devasa bataryayla gelen X70 Pro Max’i tanıttı. Cihaz, gelişmiş özellikleri uygun fiyata sunuyor.

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyada en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren HONOR, özellikle devasa bataryalı modelleriyle son zamanlarda çok dikkat çekmeye başlamıştı. Şimdi ise Çinli firma, yine böyle bir cihazla karşımıza çıktı ve X70 Pro Max modelini tanıttı.

HONOR X70 Pro Max modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise oldukça ilginç görünen ortaya konumlandırılmış yuvarlak bir kamera kurulumu var.

İçerikten Görseller

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı
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HONOR X70 Pro Max teknik özellikleri ve fiyatı

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Ekran 6,79 inç, 1200x2640 piksel, 6000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition
RAM 8 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.8)
Ön kamera 8 MP
Batarya 8.560 mAh (90W)
İşletim sistemi MagicOS 10.0 (Android 16)

Telefonda 6,79 inç 6000 nit parlaklık sunan AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced işlemci, 8 GB RAM, 50 MP ana kamera gibi özellikler var. En dikkat çeken kısmı ise 90W hızlı şarj sunan 8560 mAh kapasiteli devasa bataryası. Altın, yeşil, siyah gibi renklerle sunulacak telefon, bu gelişmiş özellikleri** 300 dolardan başlayan fiyatlarla** sunacak.

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