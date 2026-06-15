BİM'in bu hafta satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

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BİM bu hafta DJI drone drone'dan buzdolaplarına, elektrikli bisikletlerden aklıllı telefonlara kadar çok sayıda teknolojik ürün satacak. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

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BİM'de bu hafta uygun fiyata satılacak ürünler (17-19 Haziran)

DJI Neo Single Drone - 6.950 TL

OPPO A6X - 9.990 TL

OLA Efb10 Noir elektrikli bisiklet - 32.500 TL

Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL

Keysmart Key 490 NFS Nofrost Buzdolabı - 32.900 TL

Senna 50 inç 4K televizyon - 15.900 TL

DJI Neo Single Drone - 6.950 TL

Eğer drone meraklısı bir kişiyseniz DJI'ın Neo Single ismi verilen bu drone'una kesinlikle göz atmalısınız. Akıllı uçuş bataryası, çift pervane koruması, 135 gram ağırlık, 1/2 inç sensör, 12 MP fotoğraf çekimi ve 4K/30fps video kayıt kapasitesi, 22 GB dahili depolama alanı gibi özellikleri var. Fiyatı ise 6 bin 950 TL olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO A6X - 9.990 TL

Çok beklentiye girmeden günlük kullanım için uygun, fiyatı da ucuz bir telefon arıyorsanız OPPO A6X tam size göre. 4 GB + 128 GB versiyonlarıyla gelen bu giriş segment telefon, 6,75 inçlik 120 Hz HD+ ekran, 13 MP ana kamera, Snapdragon 685 işlemci, 6500 mAh'lik büyük batarya gibi özelliklere sahip.

OLA Efb10 Noir elektrikli bisiklet - 32.500 TL

Elektrikli bisikletler her geçen gün daha da popüler hâle gelirken BİM de bu tarz ürünleri düzenli olarak satmaya başladı. OLA markalı bu bisiklet; 36V 10,4 Ah batarya, 25 km/sa maksimum hız, 35-45 km menzil, 120 kg taşıma kapasitesi, 32 kg ağırlık gibi detaylarla sunuluyor.

Heifer Kanatsız Fan - 4.990 TL

Sıcak havalar artmışken kule tipi vantilatörlere olan ilgi de yükseliyor. Heifer markalı kanatsız fan da bunlardan biri olacak. Cihazda 1-12 saat ayarlanabilir zamanlayıcı, 24 kademeli hız ayarı, dijital ekran, 60 derece geniş açılı sağa sola salınım gibi özellikler bulunuyor.

Keysmart Key 490 NFS Nofrost Buzdolabı - 32.900 TL

Keysmart'ın birçok farklı buzdolabı modeli bu hafta BİM'de satışa sunulacak. Bunlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz 490 NFS. 150 L dondurucu, 340 L soğtucu bölme, kapı açık alarmı, tatil modu gibi özelliklerle geliyor. Buzdolapları dışında aynı zamanda çamaşır makineleri de sunuluyor.

Senna 50 inç 4K televizyon - 15.900 TL

Senna markalı bu televizyon, uygun fiyata gelişmiş özelliklere sahip TV arayanlar için ideal bir ürün. Cihazda; 50 inç boyut, 4K Ultra HD çözünürlük, Google TV işletim sistemi, dört çekirdekli işlemci gibi özellikler var.