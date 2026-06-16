Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Elon Musk'ın tam 12 yıl önce sözünü verdiği konsept, Xiaomi tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Bazen devrim yaratabilecek teknolojiler vaatlerin ötesine geçemeyebiliyor. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde, Tesla CEO'su Elon Musk, duvardan âdeta metal bir yılan gibi uzanarak araca kendi kendine bağlanan robotik bir şarj sistemi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Bundan bir yıl sonra Tesla, çalışan bir prototip videosu yayınlayarak büyük sükse yapsa da bu proje hiçbir zaman seri üretime geçmedi ve ticari bir ürün hâline gelemedi.

Tesla'nın başaramadığını Xiaomi başardı

Xiaomi, SU7 ve YU7 sahiplerini hedefleyen, ev tipi garajlara bile sığacak kadar kompakt yapıdaki yeni robotik şarj kolunu resmî olarak tanıttı. Car News China tarafından aktarılan bilgilere göre bu sistem şarj işlemini tamamen otonom bir şekilde başlatıp sonlandırabiliyor. Sürücülerin tek yapması gereken, araçlarını garajdaki teleskopik kolun uzanabileceği bir mesafeye park etmek.

Sistem, herhangi bir manuel müdahaleye ya da sürücüden gelecek ekstra bir komuta ihtiyaç duymadan çalışıyor. Robotik kol, aracın şarj portunu tespit edip bağlantıyı kendisi kuruyor, şarj işlemi tamamlandığında ise konnektörü araçtan ayırarak düzenli bir şekilde kendi depolama ünitesine geri çekiyor.

Şu an için Xiaomi'nin bu fütüristik şarj cihazının fiyat etiketi resmî olarak açıklanmış değil ancak şirket tarafından yayımlanan kısa tanıtım videosunda, ürünün laboratuvar ortamından ziyade gerçek dünya koşullarında ve "üretime hazır" bir prototip olarak sergilendiğini belirtelim. Yani yakın zamanda daha fazla detay görmemiz muhtemel.