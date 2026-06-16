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Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

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Togg T10F, yeni yazılım güncellemesiyle birlikte bataryasındaki gücü diğer cihazlarla paylaşmasını sağlayan V2L (Vehicle-To-Load) özelliğine kavuştu.

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Togg T10F modelleri için hazırlanan yeni 2.1.1 (21.1.40) yazılım sürümüyle beraber, araçtan dışarıya elektrik aktarımı yapmayı sağlayan V2L (Vehicle-To-Load) özelliği resmî olarak sunulmaya başlandı.

Fabrikadan yeni çıkan ve yeni teslim edilen Togg T10F modelleri, bu özelliğin doğrudan aktif olduğu 2.1.1 yazılımıyla birlikte sahiplerine ulaşıyor. Hâlihazırda Togg T10F sahibi olan kullanıcılar ise çok yakında yayınlanacak olan ota (over-the-air) yazılım güncellemesi sayesinde araçlarında bu özelliği deneyimleme şansına sahip olacaklar.

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Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?
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V2L (Vehicle-To-Load) nedir ve ne işe yarar?

V2L, en basit tanımıyla elektrikli otomobillerin devasa bataryalarında depolanan enerjiyi, standart ev priziyle çalışan diğer harici elektrikli cihazlarla paylaşabilmesi anlamına geliyor.

Togg T10F’te kullanıma sunulan V2L özelliğiyle birlikte örneğin bir kamp alanına gittiğinizde kahve makinenizi, mini buzdolabınızı ya da aydınlatma sistemlerinizi doğrudan aracınıza bağlayarak çalıştırabileceksiniz. Pikniklerde elektrikli ızgara kurabilir, arkadaşlarınızla açık havada projeksiyon veya televizyon bağlayarak sinema geceleri düzenleyebilirsiniz. Hatta dizüstü bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızı Togg T10F üzerinden şarj ederek, doğanın ortasında uzaktan çalışmayı kesintisiz hâle getirebilirsiniz. Standart 220V ev priziyle güç alan hemen her elektronik cihaz, T10F’in bataryasıyla beslenebiliyor.

V2L adaptörü Trumore üzerinden satılacak

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Togg T10F aracınızın yazılımını 2.1.1 sürümüne güncellemeniz, harici cihazları hemen çalıştırmak için tek başına yeterli olmuyor. Sistemin fiziksel olarak çalışabilmesi için araçla uyumlu bir V2L adaptörünün kullanılması şart.

Togg, T10F modeliyle tam uyumlu olarak çalışacak resmî V2L adaptörünü önümüzdeki günlerde Trumore mobil uygulaması üzerinden aksesuar olarak satışa sunacak. Togg’un kendi resmî adaptörünü bekleme zorunluluğunuz ise bulunmuyor. Dilerseniz piyasada satılan diğer güvenilir markaların V2L adaptörlerini de Togg T10F modelinizde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Togg V2L özelliği araç içerisinden nasıl aktif ediliyor?

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Kullanıcıların bu özelliği devreye alabilmesi için otomobilin multimedya ekranındaki şarj menüsünü ziyaret etmesi gerekiyor. Sistemde "Deşarj" olarak adlandırılan bu fonksiyonu aktif etmek için sırasıyla şu adımları izlemelisiniz:

  • Adım #1: İlk olarak aracın Kontrol Ekranı üzerinden Menü sekmesine giriş yapın.
  • Adım #2: Ardından Cihazlarım bölümünden Şarj seçeneğine tıklayın.
  • Adım #3: Karşınıza çıkan ekranda Deşarj Etme butonunu göreceksiniz. Bu seçeneğe girip Etkinleştir dediğinizde özellik aktif olacaktır.
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