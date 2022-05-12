Coinbase kullanıcılarının çeşitli platformlarda siteye erişim sorunları yaşadıklarını ve para çekme gibi işlemleri yapamadıklarını bildirmeleri üzerine kripto borsasından açıklama geldi.

Kripto para piyasaları 2022 yılının başından bu yana sürekli olarak dalgalanmalar yaşıyor. Ancak bu dalgalanmaların en büyüğünü şu anda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Sizlere önceki haberlerimizde kripto ve bitcoin piyasalarındaki düşüşün sebeplerinden bahsetmiştik.

Düşüşler devam ederken, kripto para milyarderlerinin servetleri de adeta eriyor. Piyasalara yatırım yapan çok sayıda insan için endişe veren durumlara bugün bir yenisi daha eklendi ve Coinbase sunucularında bazı erişim sorunlar yaşandığı bildirildi.

Kullanıcılar Coinbase'teki paralarını çekemediklerini bildirdi

Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong piyasada yaşanan düşüşten en çok etkilenen isimlerden biriydi. Serveti git gide eriyen Armstrong’la aynı kaderi paylaşan kripto borsası da düşüşler karşısında pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Bu ekstrem gündem sonrası, haliyle herkes kripto borsalarında işlemleri yoğunlaştırdı.

Coinbase’de yatırımı bulunan çok sayıda kullanıcı, sistemde para çekmekle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi. Coinbase, atılan bir tweetle yaşanan sorunu doğruladı ve ekiplerin bu konuda gerekli çalışmaları yürüttüğünü, yakında çözüleceğini bildirdi.

(Bazı müşterilerin Coinbase ve Coinbase Pro'da işlem yapma ve hesaplara erişme konusunda sorun yaşadığının farkındayız. Paranız güvende ve bu konu üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Yakında burada bir güncelleme sağlayacağız.)

Borsadaki düşüşün Coinbase CEO’sunu bu denli etkilemesi beraberinde yeni söylentileri de getirdi. Ortaya çıkan iddiaların büyük çoğunluğu şirketin iflas etmenin eşiğinde olduğu ve eğer Coinbase iflas ederse borsada parası bulunan kullanıcıların paralarını alamayacağı yönündeydi. Armstrong bu iddiaları yalanladı ve önceki sorunlarla ilgili olarak; “Paranız güvende. Yakında bir güncelleme yayınlayacağız” sözlerini dile getirdi.