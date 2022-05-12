Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan dev düşüş, kripto para zenginlerini de vurdu. Verilere göre sektörün önde gelen milyarderleri, servetlerinin büyük bir kısmını kaybetti.

Gelecekte hayatımızda önemli bir yer edinmesi beklenen kripto para birimleri hakkında her gün yeni haberler ile karşılaşıyoruz. Birçok şirketten internetin para birimi olması beklenen bu dijital paralara yatırımlar geliyor. Ancak kripto para piyasaları son günlerde korkutucu derecede büyük bir düşüş yaşıyor.

Bugün sizlerle paylaştığımız bir haberde, yaşanan düşüşün son 24 saatte 275 milyar dolarlık zarara yol açtığını aktarmıştık. Bunun yanı sıra inanılmaz düşüş yaşayan Terra (LUNA) kripto para birimi de birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştu. Bitcoin dahil neredeyse tüm kripto para birimlerinde yaşanan bu çalkalanma, birçok ünlü ismin de servetinde kayıp yaşamasına neden oldu.

Kripto zenginleri milyarlarca dolar zarar etti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) şu sıralarda 29 bin 400 dolar civarlarında işlem görürken gelen haberler, kripto para milyarderlerinin büyük bir hüsrana uğradığını ortaya koydu. Verilere göre sektörün önde gelen isimleri, piyasalardaki dalgalanmadan dolayı milyarlarca doları bulan zarar etti. Biz de sizler bu kişilerden birkaçını derledik.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak gösterilen ABD merkezli Coinbase’in başındaki isim Brian Armstrong, yaşanan düşüşten ciddi bir şekilde etkilendi. Açıklamalara göre hem şirket hisselerinde hem de piyasalarda yaşanan düşüş, Armstrong’un mart ayından bu yana servetin büyük bir kısmını kaybettiğini ortaya koydu.

Mart ayındaki serveti 8 milyar dolar > şu anki serveti 2,2 milyar dolar

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried

Genel merkezi Bahamalar’da bulunan dev kripto para borsası FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da servetinde ciddi bir düşüş yaşandı. Bloomberg verilerine göre ünlü iş insanının serveti son birkaç ayda yaklaşık olarak yarı yarıya azaldı.

Mart ayındaki serveti 22 milyar dolar > şu anki serveti 11,3 milyar doları

Binance CEO’su Changpeng Zhao

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CZ lakaplı CEO’su Changpeng Zhao da yaşanan düşüşten sert bir şekilde etkilenenler arasındaydı. Verilere göre ülkemizde de oldukça popüler olan borsanın Çin-Kanadalı CEO'su Zhao, ocak ayından bu yana servetinde inanılmaz bir düşüş yaşadı.

Ocak ayındaki serveti 96 milyar dolar > şu anki serveti 11,6 milyar dolar

Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz

Kripto paralar konusundaki hamleleri ile de tanınan Galaxy Digital Holdings’in başındaki isim Michael Novogratz da son günlerde büyük bir hüsrana uğradı. Verilere göre kolunda bir LUNA dövmesi de bulunan 57 yaşındaki iş insanı, 2021’in kasım ayından bu yana servetinin üçte birinden fazlasını kaybetti.

2021 kasımındaki serveti 8,5 milyar dolar > şu anki serveti 2,5 milyar dolar

Yaşanan düşüş ile ilgili detaylı içeriğimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.