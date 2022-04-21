Webrazzi'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Coinbase, BtcTurk'u satın almak için kolları sıvadı. Satın alımın değerinin 3,2 milyar dolar seviyesinde olabileceği aktarılırken, bu satın alımın gerçekleşmesi durumunda Coinbase de yeni bir rekor kıracak.

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından birisi olan BtcTurk, bugün iddialı bir haberle gündeme geldi. Webrazzi tarafından bazı duyumlara dayandırılan habere göre BtcTurk, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’in radarına girmeyi başardı. Coinbase’in BtcTurk’ü satın alabileceği belirtildi.

Coinbase ya da BtcTurk tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, Coinbase’in yakın zamanda Türkiye için ülke müdürü iş ilanı yayınlaması bu haberi destekleyen bir kanıt oldu. Söz konusu satın alımın Coinbase için bedelininse 3,2 milyar dolar seviyelerinde olacağı açıklandı. Şirketlere yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu bedelin bir kısmı hisse, kalan kısmıysa nakit olarak ödenebilir.

BtcTurk'ün değeri aslında 5 milyar dolara kadar çıkmıştı

Söz konusu görüşmelerde Coinbase’in BtcTurk’ü satın alma bedelinin bir dönem 5 milyar dolara kadar bile çıktığı ifade edildi. Fakat TL’nin değer kaybı ve Bitcoin’de yaşanan düşüş ile bu bedelin 3,2 milyar dolara gerilediği ifade edildi. Söz konusu satın alım gerçekleştiği takdirde Coinbase de tarihindeki en büyük satın alımını gerçekleştirmiş olacak.

2012 yılında kurulan Coinbase, günümüzde 33 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Kripto para yatırımcılarının takip ettiği ve kullandığı dev isim, geçtiğimiz gün kendi NFT pazarını yayınlayarak NFT dünyasına birinci şahıs olarak giriş yapmıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl Türkiye’de kredi kartı veya banka kartıyla kripto para alma imkânını sunmuştu.