Kripto para piyasasındaki en büyük borsalardan biri olan Coinbase, önümüzdeki günlerde listenebilecek 50 altcoini paylaştı. Listede yer alan altcoinler dışında yeni coinlerin daha listenebileceği duyuruldu. Bir Twitter kullanıcısı ise listelenmeden 24 saat önce tokenlara yüzbinlerce dolar yatırıldığını ortaya çıkardı.

Kripto para piyasasında hangi altcoine yatırım yapmanız gerektiğini tahmin etmeniz büyük bir çoğunuz için oldukça zor olabilir. Bu sebeple de özellikle bu piyasaya yeni girmek isteyenler listenen veya listenecek olan altcoinler arasında seçim yapmakta epey zorlanıyor.

ETH, Bitcoin ve altcoin alışverişleri için uzun bir süredir kullanıcılar tarafından en çok kullanılan platformlardan biri haline gelen Coinbase, Twitter’dan yaptığı paylaşımla ilerleyen günlerde listelenmesi planlanan altcoinlerin listesini paylaştı. Bir Twitter kullanıcısı da Coinbase'in bu tokenlarına 24 saat öncesinden yatırım yapıldığını açıkladı.

Listenecek tokenlara yüzbinlerce dolar yatırım yaptı

Kripto para podcastleriyle tanınan Cobie, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcıyı şaşkınlığa uğrattı. Cobie, Coinbase'in listenecek olan altcoin ve tokenlarına bir ETH cüzdan aracılığıyla 24 saat önceden yüzbinlerce dolar yaptırım yapıldığını paylaştı. İşin ilginç yanı ise Coinbase'in listedeki altcoinlerin resmi duyurusu yapılmadan önce alım - satım ve transfer işlemlerini desteklemiyor olmasıydı.

Cobie ise paylaşımında açık bir şekilde bu tokenlara önceden yatırım yapıldığını gösteriyordu. Coinbase'in listede yer almayan altcoinlere yatırım yapmanın para kaybına sebep olabileceği ile ilgili sitelerinde yayınladıkları açıklama, kullanıcıların para kayıpları konusunda hiçbir mesuliyet kabul edilmediğini vurguluyor. Bu sebeple bu yatırımın nasıl gerçekleştirdiği de bilinmiyor.

Listenebilecek 50 altcoin açıklandı

1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında listelenmesi planlanan altcoinlerin listesinin paylaşılmasıyla birlikte kullanıcıların büyük bir çoğunluğu yeni altcoinlere yatırım yapmak için hazırlıklara başladı. Listede yer alan 50 altcoin’in 45’ini 45 ERC-20 tokenı ve 5 Solona (SOL) tokenı oluşturuyor. Coinbase ayrıca bu coinler dışında bazı coinlerin daha listenebileceğiniz söylüyor.

Coinbase, paylaşılan listedeki altcoinlerle ilgili kullanıcılara uyarılar yapmayı da ihmal etmedi. Listelenmek üzere incelenen altcoinlerle ilgili müşterilerin şu anda alım - satım yapmasına olanak sağlanmıyor. Resmi duyuru yapıldıktan sonra ise listedeki altcoinlerle ilgili alım - satım ve transfer işlemleri gerçekleştirilebilecek. Coinbase, resmi duyurudan önce yatırım yapılmasının para kaybına sebep olabileceğiyle ilgili de kullanıcılarını uyarıyor.

Peki listede yer alan altcoinler hangileri?

ERC Tokenları:

Aleph.im (ALEPH)

Arcblock (ABT)

Bifi (BIFI)

Big Data Protocool (BDP)

Binance USD (BUSD)

BitDAO (BIT)

Botto (BOTTO)

Chrono.tech (TIME)

Coin98 (C98)

DappRADAR (RADAR)

DEXTools (DEXT)

DFX Finance (DFX)

Dope Wars Paper (PAPER)

Drep [new] (DREP)

Elastos (ELA)

Gemini USD (GUSD)

Honey (HNY)

Hoper Token (HOPR)

Index Cooperative (INDEX)

Indexed Finance (NDX)

Jupiter (JUP)

Kromatika (KROM)

LockTrip (LOC)

MATH (MATH)

Monavale (MONA)

Morpheus Labs (MITX)

mStable Governance Token: Meta (MTA)

Muse (MUSE)

Nest Protocol (NEST)

Opacity (OPCT)

OpenDAO (SOS)

PARSIQ (PRQ)

PolkaFoundry (PKF)

Polkamon (PMON)

RAC (RAC)

SelfKey (KEY)

StackOS (STACK)

StaFi (FIS)

Strike (STRK)

Student Coin (STC)

SwftCoin (SWFTC)

Sylo (SYLO)

TE-Food (TONE)

UnMarshal (MARSH)

Wrapped Ampleforth (WAMPL)

SPL Tokenları: