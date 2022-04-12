Geçtiğimiz hafta ortasına kadar yüzleri gülümseten kripto para piyasası, bu haftaya büyük bir düşüşle başladı. Düşüş, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamasıyla tetiklendi.

Geçtiğimiz hafta ortasına kadar yatırımcılarının yüzünü güldürerek yükselişini sürdüren kripto para piyasası, özellikle çarşamba günü görülen büyük bir düşüşle yeniden yüzleri asmaya başlamıştı. Hafta sonuna kadar bir süre daha düşen piyasa, dün yeniden büyük bir geri çekilmeye ev sahipliği yaptı.

4 Nisan günü yeni haftaya 46 bin dolar seviyesinin üzerinde giriş yapan Bitcoin, 5 ve 6 Nisan’daki düşüşleriyle 43 bin dolara kadar çekilmişti. Haftayı 42 bin barajında kapatan Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde düşüşünü sertleştirdi. Bitcoin, dün gündüz başlayan düşüşünde günü 39 bin 200 dolar seviyesine kadar düşerek kapattı. Bitcoin, bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 39 bin 900 dolar seviyelerinde dolaşıyor.

Popüler kripto para birimlerinde de tablo aynıydı:

Ether (ETH):

Binance Coin (BNB):

Solana (SOL):

Ripple (XRP):

Terra (LUNA):

Dogecoin (DOGE):

Düşüş neden yaşandı?

Bitcoin’in bu ay ilk kez 40 bin doların altına gerilediği bu düşüş, pek çok uzman tarafından ABD Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele için para politikasını sıkıştırma beklentisine bağladı. Merkez Bankası’nın salı günü yaptığı enflasyon açıklaması da bu beklentileri güçlendirdi ve piyasalarda gerilemeye yol açtı. Gerileme, yalnızca kripto para piyasasında değil, diğer piyasalarda da görüldü.