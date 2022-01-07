Dijital para ekonomisi üzerine kurulmuş ünlü internet sitesi CoinDesk, Türk Lirası’nda yaşanan rekor değer kaybını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikasını değerlendirdi. Bitcoin’in şu anda TL’den daha ‘güvenilir’ olduğu ifadeleri de dikkat çekti.

Türk Lirası’nda özellikle son birkaç ay içerisinde yaşanan büyük dalgalanmalar haliyle yabancı basının ve şirketlerin de gözünden kaçmıyor. Bitcoin ve dijital para üzerine kurulmuş ünlü haber sitesi CoinDesk de bu istikrarsız gidişe dikkat çekiyor. Şu anda TL’nin bitcoin’den daha ‘güvenilmez’ olduğunu belirten CoinDesk, Türkiye’nin ekonomik stratejilerini de değerlendirdi.

TL’nin tarihteki en değersiz konumuna geldiği vurgulanırken 90 gün içerisinde Bitcoin’in %4 oranında daha güvenilir hale geldiği bilgisi paylaşılıyor. Yükselen fiyatlarla birlikte yüksek miktarlarda yatırım yapmanın risklerine dikkat çeken CoinDesk, genellikle ‘güvenilmez’ ve ‘dengesiz’ yapısıyla bilinen bitcoin karşısında bile TL’nin daha riskli olduğunu belirtiyor.

Grafiklerle Bitcoin ve TL karşılaştırması yapılıyor:

Yalnızca altı hafta içerisinde doların 9 TL’den 18 TL seviyelerine çıktığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benimsediği ‘faiz indirme politikasının’ ekonomi bilimiyle ters olduğunu belirtilirken TradingView adlı internet sitesinde Birleşik Krallık büyüme direktörü ve Macrodesiac adlı internet sitesinin kurucusu David Belle de Erdoğan’ın bu politikasını ‘geleneksel ekonomi kuralları çerçevesinde tam bir felaket’ olarak değerlendirdi. Buna ek olarak, TL’nin rekor değer kaybına karşın hala dogecoin ve shiba inu gibi “meme bazlı” kripto paralardan daha güvenilir olduğu belirtiliyor.

CoinDesk’in konu hakkında resmi Twitter hesabından makalenin tamamını yayınladığı paylaşımda Türk ve yabancı kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Merkez Bankası tarafından basılan bir para birimiyle sanal paranın karşılaştırılmasının mantıklı olmadığını savunurken bir kısım kullanıcı da TL’nin bu değer kaybının yine de bir çöküşe götürebileceği kanaatinde.