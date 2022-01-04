Kime ait olduğu bilinmeyen, en fazla Bitcoin’e sahip üçüncü cüzdanın sahibi, geçtiğimiz saatlerde 21 milyon dolar değerinde 456 adet Bitcoin daha satın aldı. Cüzdandaki Bitcoin sayısı 120 bin 845’e yükseldi.

Dünyanın ilk kripto para birimi olan, merkeziyetsiz bir para transferi ağı oluşturma amacıyla dünyaya getirilen Bitcoin, dün 13. yaşını kutladı. Kim tarafından oluşturulduğu günümüzde halen gizemini koruyan kripto para birimi, son günlerde dalgalı bir şekilde piyasayı etkilemeye devam ederken bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 46.600 seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin’in değerinin inişli-çıkışlı olduğu son günlerin ardından bugünse yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir işlem gerçekleştirildi. Kripto para piyasasındaki en büyük üçüncü Bitcoin balinası, yaklaşık 21 milyon dolar değerinde 456 Bitcoin satın aldı. Bu işlem, 2022’nin şimdilik en büyük kripto para alım işlemi oldu.

Cüzdanda 120 bin 845 adet Bitcoin bulunuyor

Kripto para piyasasındaki devasa işlemleri paylaşan Whale Alert botunun paylaşımına göre işlem, Coinbase’te gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 saat önce yapılan 21 milyon 161 bin dolar değerindeki işlemle birlikte en büyük üçüncü Bitcoin cüzdanındaki Bitcoin miktarı 120.845,57’ye yükseldi. Bu da bu cüzdanda yaklaşık 5,6 milyar dolarlık Bitcoin bulunduğu anlamına geliyor.

Bahsi geçen kripto para cüzdanının kime ait olduğu bilinmiyor. Fakat Bitcoin’in fiyatının yeniden 46 binlere düştüğü bugünlerde yapılan bu yüklü alım, pek çok yatırımcının ilgisini çekti. Bitcoin, geçtiğimiz haftaya göre %9’a yakın değer kaybı yaşadı. Birçok yatırımcı, kısa vadede yaşadıkları sorunlara rağmen kripto para piyasasından halen umutlu.