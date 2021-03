Star Wars serisinin beyaz perdeye en son gelen filmi olan Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker için Colin Trevorrow tarafından kaleme alınan senaryo, hayranlar tarafından bir internet çizgi romanı haline getirildi.

Star Wars markası Disney'e geçtikten sonra vizyona giren Star Wars filmleri hayranları adeta ikiye bölmüştü. Bazı izleyiciler filmleri çok beğenirken bazı izleyiciler ise Disney'i hikayenin özünden kopmakla ve kötü filmler yapmakla suçlamıştı.

Serinin son filmi için kaleme alınan ancak kullanılmayan bir senaryo vardı. Yönetmen Colin Trevorrow'un kaleminden çıkan orijinal senaryo internete sızmış ve yapımın nasıl olabileceğine dair bir fikir vermişti. Bu senaryo internet çizgi romanı haline geldi.

Hayranlar kendi Star Wars'unu yapıyor

Genel olarak eleştirmenlerden pek de geçer not alamayan Rise of Skywalker'ın kullanılmayan senaryosunu, serinin hayranları bir internet çizgi romanı haline getirmeye karar verdi. Trevorrow ile Lucas Film arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı yönetmen filmden çekilmişti. Son filmi J. J. Abrams çekmişti.

Yönetmenin hazırladığı senaryoda pek çok şey farklı gelişiyordu. Hatta filmin adı bile Duel of the Fates (Kaderlerin düellosu, aynı zamanda Anakin ve Obi-Wan'ın lavlarla kaplı gezegen Mustafar'daki dövüşünde çalan meşhur şarkı) olacaktı. Duel of the Fates en azından internette kendine yer bulabildi.

Çizer Andrew Winegarner, "Skywalker Efsanesi" olarak bilinen hikayeye son nokta olarak Duel of the Fates'i tercih ettiğini, o senaryoyu Rise of Skywalker filminden daha çok beğendiğini ifade ediyor. İlk başta birkaç ana sahneyi çizen sanatçı, sonrasında ise tüm senaryoyu çizgi roman haline getirmeye karar verdiğini söylüyor.

Toplamda 7 bölüm olacak

Winegarner, hayalinin çizdiği seriyi Marvel'ın "Legends" kategorisinde basması olduğunu da söylüyor. Bilmeyenler için Disney, Star Wars'u satın aldıktan sonra filmlerin dışında kalan tüm her şeyi Legends kategorisine koyup ana hikayeden çıkardı.

Sanatçının ifadesine göre hikayeyi tamamladığında toplamda yedi fasikül olacak. Çizim kalitesine baktığımızda gayet yeterli bir seviyede olduğunu gördüğümüz çizgi romanın ne zaman tamamlanacağı ise bilinmiyor. Çizgi romana buradan ulaşabilirsiniz.