EA'dan Epic Games'teki Kampanyayla İlgili Açıklama

Electronic Arts, Epic Games'in ücretsiz olarak dağıtma kararı aldığı Star Wars: Battlefront II isimli oyunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu ücretsiz oyun kampanyasına 19 milyondan fazla oyuncunun katıldığı ifade edildi.

Düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile son yılların en popüler oyun platformu olmayı başaran Epic Games, geçtiğimiz haftalarda EA Games tarafından piyasaya sürülen Star Wars: Battlefront II'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başlamıştı. Star Wars: Battlefront isimli serinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıkan Star Wars: Battlefront II, pek çok oyuncuyu da heyecanlandırmıştı. Zira bu kampanyaya dahil olmak, oyuncuların cebine 280 TL gibi azımsanamayacak miktarda para bırakmıştı.

Epic Games, zaman zaman başlattığı kampanyalara gösterilen ilgi nedeniyle çöküyor. Bu durum, Star Wars: Battlefront II'nin ücretsiz olmasıyla birlikte de yaşandı. Oyuncular, saatler boyunca Epic Games'in sunucularına erişemediler. Ses getiren kampanya ile ilgili yeni bir açıklama ise EA Games'ten geldi. Şirket, Star Wars: Battlefront II'nin kaç oyuncu tarafından ücretsiz olarak alındığını açıkladı.

19 milyondan fazla oyuncu, Star Wars: Battlefront II kampanyasından yararlandı

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamalara göre 19 milyondan fazla oyuncu, Epic Games'in başlattığı kampanyaya dahil olarak, Star Wars: Battlefront II'ye herhangi bir ücret ödemeden sahip oldu. Ancak bu sayının ciddi anlamda yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Örneğin; dünyanın en bilindik oyunlarından bir tanesi olan The Sims 4, yayınlandığı günden bu yana 30 milyon civarı satmıştı. 19 milyondan fazla oyuncu ise Star Wars: Battlefront II'ye ücretsiz sahip oldu.

Epic Games'in Star Wars: Battlefront II kampanyası çoktan sona erdi. Haliyle, bu oyuna sahip olmak isteyen oyunseverlerin Epic Games, Steam ya da Origin'i kullanarak, oyunu satın almaları gerekiyor. Ancak açıklanan sayılar, Epic Games'in en çok ilgi gören kampanyalarından bir tanesinin Star Wars: Battlefront II olduğunu gözler önüne seriyor...