ColorOS 7 Güncellemesini Alacak OPPO Cihazlar Açıklandı

OPPO Find X2 serisiyle birlikte kutudan çıkan son ColorOS sürümünün diğer cihazlar için dağıtım takvimi yayınlandı. ColorOS resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette hangi cihazın güncellemeyi ne zaman alacağı belirtildi.

OPPO kullanıcılarının uzun süreli bekleyişinden sonra, Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ColorOS 7 güncellemesini birçok cihaza yaymaya başladı. Şirket geçtiğimiz günlerde içlerinde yeni amiral gemisi Find X2 serisinin de bulunduğu bir grup akıllı telefonun lansmanını gerçekleştirmişti. Find X2 serisi telefonları, kutudan ColorOS 7'nin en son sürümüyle birlikte çıkıyor.

Bunlarla birlikte şirketin orta sınıf segmentinde, güncellemeyi henüz almamış akıllı telefonları da bulunuyor. Ancak neyse ki şirket, Android 10 tabanlı ColorOS 7'nin dağıtım çizelgesini paylaştı. Paylaşım 30 Nisan tarihinde Twitter üzerinden gerçekleştirildi. Şirketin işletim sisteminin resmi hesabı ColorOS bu tweet ile birlikte gündem olmayı başardı. Tweet, hangi cihazların güncellemeyi ne zaman alacaklarını eksiksiz şekilde belirtmiş.

ColorOS hesabının attığı tweet:

ColorOS, "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler." yazısıyla birlikte güncellemenin detaylarını takipçilerine aktardı. ColorOS 7 resmi versiyon planı halihazırda sunulmaya başlandı ve mayıs ayı boyunca devam edecek. Mayıs ayı içerisinde ColorOS 7 güncellemesi alacak cihazlar şu şekilde:

OPPO Find X serisi

OPPO R17 Pro

OPPO F11

OPPO F11 Pro, OPPO F11 Pro Avengers Sınırlı Versiyon

OPPO Reno

OPPO Reno 2

OPPO Reno 10X Zoom

OPPO Reno 2Z

OPPO R17

OPPO Reno 2F (10 Mayıs'tan itibaren Hindistan'da, 25 Mayıs'tan itibaren Filipinler, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Vietnam, Kamboçya, Malezya, Tayland, Kenya, Fas, Tunus, Nijerya, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde)

OPPO K3 (25 Mayıs'tan itibaren)

Deneme versiyonu güncelleme planının bir parçası olarak, ColorOS 7'yi sınırlı sayıda cihaz almaya başlayacak ve aşamalı bir biçimde piyasaya sürülecek. ColorOS 7 için uygun cihazlar ve zaman çizelgesi şu şekilde:

OPPO F9

OPPO F9 Pro

OPPO K3

OPPO Reno 2F

OPPO F7, OPPO F7 (128GB) (16 Mayıs'tan itibaren)

OPPO A5 2020 (22 Mayıs'tan itibaren)

OPPO A9 2020 (28 Mayıs'tan itibaren)

OPPO R15, OPPO R15 Pro, OPPO F15, OPPO A91 (Hazirandan itibaren)

Şu an için Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini alacak cihazlar bu şekilde planlanmış durumda. Şirket, kalan akıllı telefonlar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak, güncelleme yukarıda belirtilen cihazlara ulaştıktan sonra güncellemeyi alacak yeni cihazlar açıklanabilir.