Oppo A92 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Oppo , yeni akıllı telefonu Oppo A92'yi nihayet tanıttı. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonu, orta seviye donanım özelliklerini modern tasarım çizgisiyle bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Oppo A92s'i duyuran Oppo, bu kez orta seviye yeni akıllı telefonu Oppo A92 ile karşımıza çıktı. Oppo A92'ye ilk bakışta cihazın Oppo A52 ve Oppo A72 ile aynı tasarım dilini paylaştığı görülüyor.

Oppo A92, FHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6,5 inç 405 ppi LCD panel kullanıyor. Yapay zeka destekli selfie kamerası, ekranın sol üst köşesindeki kamera deliğinde yer alıyor. Arka tarafta, L şeklinde konumlandırılmış dört kamera sensörü ve bir LED flaşı barındıran dikdörtgen bir kamera modülü var.

Oppo A92, orta seviye özellikleri modern bir tasarımda birleştiriyor

Oppo A92'nin arka kamerası, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel monochrome sensör ve 2 megapiksel bokeh kamerası içeriyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel yapay zeka destekli tek bir selfie kamerası yer alıyor.

Telefon Qualcomm'un orta seviye Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor. Telefon, 8 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilien 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihaz, yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve yüz kilidi desteği de içeriyor.

Oppo A92'de uzun süreli bir pil ömrü vadeden 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alıyor. Cihaz, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile çıkıyor. Oppo'nun yeni akıllı telefonu Aurora Purple, Twilight Black ve Shining White dahil olmak üzere toplam 3 renk seçeneğiyle geliyor. Oppo A92, 271 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip.

Oppo A92'nin özellikleri:

Ekran: 6.5 inç FHD+ LCD ekran, 405 ppi

İşlemci: Snapdragon 665

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB dahili depolama (microSD desteği ile)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18 W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.1

Renkler: Aurora Purple, Twilight Black ve Shining White