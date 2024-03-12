Atari dünyasının efsane oyunlarından Contra'nın yenilenen versiyonu "Contra: Operation Galuga", tüm platformlar için yayımladı. Yepyeni grafik ve oynanış mekanizmalarına sahip olan oyun, dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden KONAMI, bugün önemli bir işe imza attı. Şirket, efsaneleşmiş oyunları arasında yer alan Contra'nın yenilenen bir versiyonunu, tüm platformlar için yayımladı. "Contra: Operation Galuga" olarak isimlendirilen bu oyun, 80'li yılların efsanesini yeniden yaşamak isteyen oyunseverlere, yüksek kaliteli bir deneyim sunacak.

Contra'yı çoğumuz bilir. Atari dünyasının en sevilen oyunlarından bir tanesi olarak bilinen Contra, tek veya iki oyuncu ile oynayabildiğimiz bir platform oyunuydu. Aksiyonu yüksek oyun, tamamen elden geçirildi ve günümüz grafik teknolojileriyle yeniden dizayn edildi. Ayrıca sesler, silah sistemi, düşmanlar ve oyun mekanikleri, günümüz koşullarına uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı. Evet, Contra eski bir oyun ancak Contra: Operation Galuga, yepyeni bir deneyim sunacak.

Contra: Operation Galuga için hazırlanan tanıtım videosu:

Contra: Operation Galuga sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-7500

Intel Core i5-7500 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i7-7700K

Intel Core i7-7700K Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Contra: Operation Galuga fiyatı:

Platform Fiyatı Steam 17,09 dolar (548 TL, %10 indirim mevcut) Xbox 831,66 TL (924,07 TL, %10 indirim mevcut) PlayStation 4 ve 5 999,00 TL

Contra: Operation Galuga, efsane atari oyununun yeni bir versiyonu olsa da oldukça pahalı. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz...