Dora Özsoy'un Stellar Settlers: Uzay Kolonisi isimli yeni oyunu, erken erişim kapsamında piyasaya sürüldü. Eğlenceli oyun, uygun fiyatlı olması nedeniyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Türk oyun geliştiricisi Dora Özsoy'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Stellar Settlers: Uzay Kolonisi, Steam'de erken erişime açıldı. Artık dileyen oyunseveler hem Stellar Settlers evrenine dahil olmak için hem de Dora Özsoy'a destek olmak için bu oyunu satın alabilirler. Peki Stellar Settlers, nasıl bir oyun? Bu oyunu oynamak için nasıl bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor? Gelin kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderelim.

5 kurgusal gezene ev sahipliği yapan Stellar Settlers: Uzay Kolonisi, kendi kolonizi kurmaya çalıştığınız bir strateji oyunu. Tek oyunculu bir yapıya sahip olan bu oyundaki rakiplerinizi, kolonizi alt etmeye çalışan botlar olacak. Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan oyunda, diğer gezegenleri de ziyaret edebileceksiniz.

Stellar Settlers: Uzay Kolonisi için hazırlanan fragman:

Resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Dora Özsoy, yayımlanan yeni oyununu şöyle tanımlıyor: Çeşitli gezegenlerde koloni inşa edebilir ve fizik kurallarına fazla saygı duymayan roketlerle uçmayı deneyebilirsiniz.

Stellar Settlers: Uzay Kolonisi sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Pentium CPU G860

Intel Pentium CPU G860 Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M

NVIDIA GeForce 840M DirectX: Sürüm 8.0

Sürüm 8.0 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 ya da daha iyisi

Intel Core i5 ya da daha iyisi Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11 veya OpenGL 3.3 uyumlu ekran kartı

DirectX 11 veya OpenGL 3.3 uyumlu ekran kartı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Stellar Settlers: Uzay Kolonisi fiyatı:

Steam üzerinden ulaşabileceğiniz Stellar Settlers: Uzay Kolonisi'nin fiyatı, erken erişime özel yüzde 20 indirimle 2,96 dolara satın alınabiliyor. Kampanya bittiğinde bu fiyatın 3,70 dolara yükseleceğini göreceğiz. Oyunu incelemek ve satın almak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.