Türk oyun geliştiricisi Dora Özsoy'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Stellar Settlers: Uzay Kolonisi, Steam'de erken erişime açıldı. Artık dileyen oyunseveler hem Stellar Settlers evrenine dahil olmak için hem de Dora Özsoy'a destek olmak için bu oyunu satın alabilirler. Peki Stellar Settlers, nasıl bir oyun? Bu oyunu oynamak için nasıl bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor? Gelin kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderelim.
5 kurgusal gezene ev sahipliği yapan Stellar Settlers: Uzay Kolonisi, kendi kolonizi kurmaya çalıştığınız bir strateji oyunu. Tek oyunculu bir yapıya sahip olan bu oyundaki rakiplerinizi, kolonizi alt etmeye çalışan botlar olacak. Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan oyunda, diğer gezegenleri de ziyaret edebileceksiniz.
Stellar Settlers: Uzay Kolonisi için hazırlanan fragman:
Resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Dora Özsoy, yayımlanan yeni oyununu şöyle tanımlıyor: Çeşitli gezegenlerde koloni inşa edebilir ve fizik kurallarına fazla saygı duymayan roketlerle uçmayı deneyebilirsiniz.
Stellar Settlers: Uzay Kolonisi sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Pentium CPU G860
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 840M
- DirectX: Sürüm 8.0
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 ya da daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 veya OpenGL 3.3 uyumlu ekran kartı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Stellar Settlers: Uzay Kolonisi fiyatı:
Steam üzerinden ulaşabileceğiniz Stellar Settlers: Uzay Kolonisi'nin fiyatı, erken erişime özel yüzde 20 indirimle 2,96 dolara satın alınabiliyor. Kampanya bittiğinde bu fiyatın 3,70 dolara yükseleceğini göreceğiz. Oyunu incelemek ve satın almak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.