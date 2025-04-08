Copilot'un yeni özelliği Copilot Vision sayesinde Microsoft'un yapay zekâsı âdeta görme yeteneği kazanacak.

Microsoft’un yapay zekâ destekli asistanı Copilot, Windows 11’e entegre edilen yeni Copilot Vision özelliği sayesinde ekranınızda olup biteni anlayabilecek ve uygulamalarla etkileşim kurabilecek.

İlk olarak Microsoft Edge tarayıcısında test edilen bu yenilik, artık Windows 11 yüklü tüm bilgisayarlara geliyor. Copilot Vision, kullanıcıların izin verdiği ölçüde uygulamaların içeriğini görebiliyor ve çeşitli görevlerde yardımcı bir asistan gibi çalışabiliyor.

Copilot Vision tam olarak nasıl çalışıyor?

Örneğin gerektiğinde bir uygulama içindeki butonları vurgulayarak neye tıklamanız gerektiğini gösterebiliyor ancak uygulamanın kontrolünü tamamen ele geçirmiyor. Tabii en azından şimdilik diyelim.

Microsoft, Copilot Vision’un gizlilik konusunda titiz davrandığının altını çiziyor. Yeni özellik her zaman sadece onayınız doğrultusunda çalışıyor ve şirketin belirttiğine göre siz istemedikçe hiçbir pencereye erişemiyor veya etkileşime girmiyor.

Yeni özellik önümüzdeki hafta Windows Insider kapsamında test kullanıcılarına açılacak. Kararlı sürüm için net bir tarih henüz açıklanmasa da bu yıl içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.