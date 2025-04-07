Windows 10’un yeni güncellemesiyle görev çubuğundaki takvim penceresinden saniye gösterimi kaldırıldı.

Windows 10’a gelen KB5053643 güncellemesiyle birlikte, görev çubuğundaki saat görünümünde ufak ama dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Artık saniye bilgisi, eski yerinde yer almıyor. Şu an güncellemeyi manuel olarak yüklemek mümkün, ancak nisan ayındaki toplu güncellemeyle birlikte herkesin sistemine otomatik olarak gelecek.

Microsoft’un Windows 10 için hazırladığı KB5053643 güncellemesi, 25 Mart itibarıyla isteğe bağlı olarak yayımlandı. Yani isteyenler gidip manuel yükleyebiliyor. Ama “Ben uğraşamam” diyenler için de durum basit: nisan ayındaki klasik “Patch Tuesday” güncellemeleriyle bu paket otomatik olarak herkese ulaşacak.

Performans gerekçesi öne sürüldü

Söz konusu güncelleme ile birlikte, görev çubuğundaki saate tıklanarak açılan takvim penceresinde saniye gösterimi tamamen kaldırıldı. Bu güncellemeden sonra, yalnızca tarih, ay takvimi ve haftanın günü görüntülenebilecek. Görev çubuğunda yer alan saat kısmı ise yalnızca saat ve dakika bilgisi sunmaya devam edecek.

Microsoft’un bu kararı alma gerekçesi ise performansla ilgili. Şirket, saniyenin her saniye güncellenmesinin sistem kaynakları üzerinde yük oluşturduğunu ve işlemcinin güç tasarrufu moduna geçmesini engellediğini belirtiyor. Benzer bir durum Windows 11 için de geçerliydi. Bu işletim sisteminde de başlangıçta saniye gösterimi yer almıyordu ancak 2023 yılında opsiyonel bir özellik olarak geri eklenmişti.

KB5053643 güncellemesiyle yapılan bu değişiklik, özellikle saniye bazlı zaman takibi yapan kullanıcıları doğrudan etkiledi. Microsoft, söz konusu güncellemeyi nisan ayında otomatik olarak tüm Windows 10 cihazlara sunacağını açıkladı.