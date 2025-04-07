Windows 10 desteğinin sona ermesiyle birlikte işletmeler cihazlarını Windows 11’e uyarlamaya başladı, kullanım oranı arttı.

Windows 11'e geçişler sonunda hız kazanmaya başladı. Mart 2025 itibarıyla Windows 11’in kullanım oranı yüzde 42,7’ye ulaştı. Windows 10 ise artık yavaş yavaş sahneden çekiliyor gibi; kullanım oranı yüzde 54,2’ye kadar gerilemiş durumda. Bu gidişle önümüzdeki aylarda Windows 10’un yüzde 50’nin altına düşmesi pek de uzak görünmüyor.

Windows 11’in yükselişinde en önemli etken Windows 10’a verilen desteğin Ekim 2024’te sona ermiş olması. Bu durum özellikle şirketleri harekete geçirdi ve sistemlerini hızlıca güncellemeye yöneltti.

2024’te satışlar arttı, yapay zekâ destekli cihazlar öne çıktı

Şirketler, olası güvenlik açıklarının önüne geçmek için cihazlarını Windows 11 ile uyumlu hale getirmek üzere donanımsal yenilemelere yöneldi. Canalys, 2024 yılı boyunca küresel PC pazarında yüzde 3,9 oranında bir büyüme gerçekleştiğini paylaştı. Firma, bu artışta yılın sonuna doğru uygulanan indirim kampanyalarının etkili olduğunu vurguladı. Yapay zekâ destekli bilgisayarların, 2024’ün son çeyreğinde toplam satışlar içindeki payının yüzde 23’e ulaştığını aktaran Canalys, bu oranın 2025 yılında yüzde 35’e çıkacağını öngördü.

Microsoft, Windows 11 ile birlikte kullanıcıları yeni nesil özelliklere geçirmeyi amaçladığını ifade etti. Şirket, yapay zekâ destekli "Copilot PC" modellerini bu dönüşümün merkezine yerleştirdiğini açıkladı ve bu cihazların gelecekteki Windows deneyiminin önemli bir parçası olacağını vurguladı.