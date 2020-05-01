Haziran ayındaki vizyon tarihi 25 Eylül’e ertelenen korku filmi Candyman’den ilham alarak koronavirüs salgınını konu alan bir parodi video oluşturuldu. Corona Man ismi ile yayınlanan parodi videoda kötü karakter olarak koronavirüsü görüyoruz.

Koronavirüs salgınına nedeniyle dünyanın dört bir tarafında sinema salonları kapatıldı. Film şirketleri de bunun bir sonucu olarak vizyona girecek filmlerinin vizyon tarihlerini birbir erteliyorlar.

Önümüzdeki haziran ayında vizyona girmesi planlanan Candyman de koronavirüs salgınından etkilenen filmler arasında yer alıyor. 12 Haziran’da vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Eylül’e ertelendi.

Corona Man, Candyman adlı filmden ilham alıyor

Candyman’in vizyon tarihi ertelenmiş olsa bile film, bazı videolara ilham kaynağı oluyor. Bobby Huntley II, Candyman’in yayınlanan fragmanının bir parodisi olarak Corona Man adlı videoyu yayınladı. Bobby Huntley II tarafından çekilen Corona Man videosunda kötü karakter olarak Candyman yerine şu anda dünyanın başındaki bir numaralı bela olan koronavirüsü görüyoruz.

Corona Man videosunda ABD’nin Georgia eyaletinin Atlanta şehri gibi siyahilerin yoğun olarak yaşadığı bir şehir anlatılıyor. Videoda Diezie Sahn tarafından canlandırılan Anthony karakteri, Georgia’da karantinanın kaldırıldığını öğrendikten sonra normal hayat rutinine dönmeye karar verir. Anthony’nin bu kararı, Danielle Maner tarafından canlandırılan kız arkadaşı Bri’den salgın nedeniyle insanların elini sıkmayı reddeden topluluk büyüklerine kadar herkesin endişelenmesine neden olur.

Anthony’nin normal hayat rutinine dönme isteği, kız arkadaşı Bri tarafından “Bu seninle ve ne yapmak istediğinle alakalı değil Anthony. Bu topluluğumuzu güvende tutmakla ilgili” tepkisi ile karşılanıyor. Buna rağmen evinden dışarı çıkan Anthony’nin yaşadıkları, Corona Man videosunun vermek istediği mesajı oluşturuyor.

Corona Man, ABD’deki koronavirüs tartışmalarının bir yansıması

Corona Man videosu aslında ABD’deki gerçek bir tartışmanın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Georgia Valisi Brian Kemp ve Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms arasında yaşanan koronavirüs önlemleri gerilimi, Corona Man videosunun alt metnini oluşturuyor.

Vali Kemp, geçtiğimiz hafta eyaletteki spor salonları, kuaförler ve diğer bazı işletmelerin virüsün yayılmasını engelleyecek önlemlerle beraber 24 Nisan’da açılacağını duyurdu. Ancak Atlanta Belediye Başkanı Bottoms, Vali Kemp’le aynı fikirde değil. Bottoms, “Hala asemptomatik insanlar ve hafif semptom olan insanları test etmiyoruz. Bu yüzden hala gerçek sayılarımızın ne olduğuna dair net bir resmimiz olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Siyahiler, ABD’de koronavirüsten en fazla etkilenen topluluk oldu

Belediye Başkanı Bottoms’ın endişeleri yersiz değil. ABD’nin genelinde siyahi topluluklar koronavirüs salgınından en fazla etkilenen kitle olarak göze çarpıyor. Ölüm sayılarında da siyahilerin öne çıktığı görülüyor.

ABD’de siyahilerin koronavirüsten bu kadar yoğun bir şekilde etkilenmesi aslında oldukça temel bir gerçeğe işaret ediyor. Ülkedeki temel işçilik faaliyetlerin büyük bir kısmı siyahi Amerikalılar tarafından yapılıyor. Bu nedenle bu insanlar, virüs salgını sırasında dahi işlerine gitmek durumda kalıyorlar ve işyerlerinde veya toplu taşıma araçlarında koronavirüse yakalanıyorlar. Aynı zamanda siyahilerin ayrımcılık nedeniyle daha az teste ulaşabildiği de iddia ediliyor.

Bobby Huntley II tarafından hazırlanan Corona Man fragmanı bir filme sahip değil. Yinede Corona Man, koronavirüs salgınının su üstüne çıkardığı eşitsizlik ve ayrımcılığın birkaç dakika içinde anlaşılmasını sağlıyor.

Bobby Huntley II tarafından yapılan Corona Man videosu: